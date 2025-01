Virtus Entella-Rimini: diretta testuale

🔊 Ascolta l\'audio

VIRTUS ENTELLA-RIMINI 1-0 PARZIALE

IL TABELLINO

VIRTUS ENTELLA: 22 Del Frate, 6 Tiritiello, 10 Casarotto, 14 Corbari, 15 Marconi, 23 Parodi, 24 Franzoni, 26 Di Mario, 47 Di Noia, 70 Bariti, 77 Guiu Vilanova. A disp.: 1 Paroni, 99 Siaulys, 2 Garattoni, 7 Tomaselli, 8 Siatounis, 9 Castelli, 13 Tiana, 16 Manzi, 21 Lipani, 29 Santini, 32 Zappella, 40 Costa, 43 Ndrecka, 90 Portanova. All. Gallo.

RIMINI: 91 Colombi, 3 Falbo, 4 Bellodi, 5 Fiorini, 7 Chiarella, 21 Piccoli, 23 Megelaitis, 28 Longobardi, 34 Ubaldi, 80 Garetto, 98 Lepri. A disp.: 1 Vitali, 32 Ferretti, 10 Malagrida, 14 Jallow, 25 Lombardi, 29 Dobrev, 30 De Vitis, 46 Cinquegrano, 77 Cioffi. All. Buscè.

ARBITRO: Giuseppe Mucera di Palermo.

ASSISTENTI: Matteo Taverna di Bergamo e Luca Chiavaroli di Pescara.

4° UFFICIALE: Simone Gauzolino di Torino.

RETI: 3′ pt Franzoni.

AMMONITI:

NOTE. Corner: 1-0.

CRONACA E COMMENTO

Il Rimini inizia l’anno nuovo a Chiavari, sul campo di una delle tre capolista: la Virtus Entella, 41 punti, contro i 29 dei biancorossi, settimi e in serie positiva, tra campionato e Coppa Italia, da sei partite. Sette assenti in casa romagnola: gli squalificati Langella e Parigi, gli infortunati Cernigoi, Gorelli e Brisku, e gli influenzati Semeraro e Accursi.

Prima del calcio d’inizio minuto di raccoglimento per la scomparsa di Aldo Agroppi.

PRIMO TEMPO

Dopo 2’15” Franzoni porta in vantaggio i padroni di casa, sfruttando un cross dall’out di destra di Casarotto. Per il numero 24 di mister Gallo è il quinto centro in campionato.

5′ il Rimini trema ancora su un pallone spiovente in area.

6′ primo corner della gara, è per l’Entella: Casarotto tocca corto per Guiu Vilanova, poi Di Noia calcia di sinistro da fuori area, sfera alta.

