PromoPharma a San Mauro. La Titan Services ospita l'Alfonsine

Serie B maschile. La prima partita del nuovo anno assume un significato particolare per molti in casa PromoPharma. Sabato prossimo si viaggia fino a San Mauro Pascoli per affrontare la squadra guidata da Stefano Mascetti, per tanti anni allenatore di club e della nazionale a San Marino, che tanti dei giocatori oggi in prima squadra ha contribuito a far crescere.

“Contro San Mauro si sono sempre giocate partite molto sentite e la prima di quest’anno lo sarà ancora di più – sottolinea Marco Ricci, allenatore della PromoPharma. – Certamente per la presenza di Stefano sull’altra panchina ma anche perché sono primi in classifica e possono contare su un parco giocatori davvero eccellente, formato per salire di categoria. Credo sia un match che si prepara un po’ da solo dal punto di vista emotivo. Dal punto di vista tattico va pensato sugli avversari e tenendo un po’ sotto pressione la squadra. I punti di forza di San Mauro sono l’opposto Mazzotti, l’anno scorso Mvp tra gli esordienti in A3 e i due laterali di posto quattro, Bonatesta e Bellomo, tutti e due di grande qualità. I due centrali hanno un ruolo di raccordo. Anche il libero Carlini è cresciuto tantissimo. Insomma, hanno una squadra completa e quadrata con tante risorse giovani”.

Arbitrano: Danilo Rizzi (1°) e Francesca Righi (2°).

Classifica: Sir Safety Umbria Academy Assisi 27, Sab Group San Mauro Pascoli 27, La Nef Re Salmone Osimo 27, Novavolley Loreto 23, Paoloni Macerata 22, Sabini Castelferretti 22, Querzoli Forlì 17, PromoPharma 17, Battistelli Real Bottega 13, Montorio Teramo 11, Prime Cleaning Riccione 10, Volley Game T-Trade Falconara 9, Novavetro San Severino Marche 6, Romagna Banca Bellaria 0.

Prossima partita (giornata 12). Sab group Rubicone – PromoPharma San Marino: sabato 11 gennaio alle 17.30 a San Mauro Pascoli.

Serie D femminile. Una Titan Service alla costante ricerca di punti sabato 11 al Pala Casadei chiederà spazio alla Pallavolo Alfonsine.

“L’anno scorso giocammo due belle partite contro di loro – ricorda Stefano Sarti, coach delle sammarinesi. – Non è una squadra costante ma spesso gioca una buona pallavolo e dovremo fare attenzione. Abbiamo lasciato riposare le ragazze, al di là degli impegni con le giovanili, in modo da farle recuperare da qualche piccolo acciacco. Dovrebbero essere tutte a disposizione per sabato prossimo”.

Classifica: Vtr Ke Car Rimini 24, Idea Volley Bellaria 22, Fenix Energia Faenza 21, Bcc Romagnolo Cesena 18, Unica Volley Rimini 14, Alfonsine 14, Retina Cattolica 13, Acerboli Santarcangelo 12, Figurella Rimini 9, Titan Services 9, Fusignano 6, Mosaico Ravenna 0.

Prossima partita (giornata 10). Titan Services San Marino – Pallavolo Alfonsine: sabato 11 gennaio alle 19.30 a Serravalle.

Ufficio stampa Federvolley San Marino