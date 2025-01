La Ren-Auto non ha energia e perde a Scandiano (67-61)

🔊 Ascolta l\'audio

PALL. SCANDIANO – REN-AUTO 67-61 (16-20; 25-9; 7-21; 19-11), giocata venerdì 17/1.

IL TABELLINO

SCANDIANO: Fedolfi, Soncini, Bini 2, Marino 12, Meglioli A. 7, Capelli 18, Pellacani 4, Bervini, Todisco 5, Castagnetti 5, Meglioli E. 14. All. Cavalcabue.

REN-AUTO: Tiraferri 2, Novelli 22, Mongiusti 2, Capucci 9, Pignieri G., Pignieri A. 6, Fera 10, Benicchi 4, Bollini, Borsetti, Monaldini 2, Cardelli 4. All. Maghelli.

Arbitri: Diemmi e Fontanili.

CRONACA E COMMENTO

Trasferta non certo agevole per la Ren-Auto, che viaggia verso Scandiano per l’ultima giornata di andata del campionato di Serie B: quello emiliano è un campo notoriamente indigesto alle rosanero che da queste parti hanno sempre raccolto poco.

La Ren-Auto parte comunque discretamente e, anche se subisce troppo, grazie ad un attacco in palla chiude avanti la prima frazione, 16-20.

Nel secondo quarto Scandiano passa, ma un tripla di Novelli vale il pareggio, 29-29. Negli ultimi 3′ del primo tempo però le padrone di casa confezionano un micidiale parziale di 12-0 che spacca la partita e manda le squadre al riposo sul 41-29.

Al rientro in campo la Ren-Auoto cambia ritmo, fa 11-2 in 5′ e riapre la partita, 43-40: a fare la differenza è la difesa 1-3-1 che chiude alla avversarie la via del canestro. A 3’36” dall’ultima pausa in punteggio è nuovamente in parità, 44-44, dopo un canestro di Benicchi. Due liberi di Capucci danno alla Ren-Auto il nuovo vantaggio a fine quarto, 48-50, ma le rosanero devono rinunciare definitivamente a Fera, uscita per una distorsione al ginocchio.

Ad inizio quarto periodo la Ren-Auto continua a difendere 1-3-1: la scelta inizialmente paga, ma i tanti rimbalzi d’attacco concessi regalano a Scandiano secondi tiri. Le padrone di casa prima pareggiano, poi segnano due triple, la seconda in maniera piuttosto fortunosa, che valgono il break, 56-50. Dall’altra parte contro la zona delle emiliane la Ren-Auto non segna letteralmente più: a togliere il tappo dal canestro dopo 7′ di siccità serve una tripla di Novelli per il 60-53. Le rosanero si sbloccano e con un ultimo sforzo tornano a -4 con 1’13” da giocare, 64-60. La stanchezza però è tanta, a rimbalzo si continua a fare fatica e così Scandiano mette i punti che chiudono la contesa. Finisce 67-61.

IL DOPOGARA

«Innanzitutto speriamo che l’infortunio di Fera non sia grave per poterla recuperare il prima possibile – attacca coach Maghelli -. Stasera abbiamo giocato una partita senza energia e così non si va da nessuna parte: Scandiano ha vinto semplicemente perché lo ha voluto più di noi. E’ la seconda partita consecutiva che affrontiamo senza il giusto atteggiamento e se con Faenza gli episodi ci avevano premiate, stasera non è stato così: deconcentrate e senza mai trovare il ritmo giusto non potevamo portarla a casa. E anche quando ci siamo rimesse in partita nel terzo quarto non siamo riuscite a dare continuità a quel momento, l’intensità è durata poco».

La Ren-Auto tornerà in campo alla Carim sabato 25 gennaio, alle ore 21.00, per il match con la Vis Rosa Ferrara.

Massimiliano Manduchi

Ufficio Stampa Rimini Happy Basket