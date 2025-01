Ancora una vittoria per la Omag-MT: Lecco battuto 3-0

🔊 Ascolta l\'audio

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO – OROCASH PICCO LECCO 3-0 (25-17 25-16 25-21)

IL TABELLINO

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Nardo 17, Parini 6, Ortolani 8, Piovesan 15, Consoli 12, Nicolini 2, Valoppi (L), Ravarini 3, Bagnoli 1, Sassolini 1, Clemente. Non entrate: Monti, Meliffi (L). All. Bellano.

OROCASH PICCO LECCO: Mangani 7, Monaco 1, Conti 1, Amoruso 14, Atamah 9, Sassolini, Mainetti (L), Moroni 2, Napodano, Severin. Non entrate: Monti. All. Milano.

ARBITRI: Ancona, Mochi.

NOTE – Durata set: 22′, 23′, 26′; Tot: 71′.

Top scorers: Nardo A. (17) Piovesan A. (15) Amoruso G. (14).

Top servers: Amoruso G. (2) Parini S. (2) Mangani L. (1).

Top blockers: Consoli C. (3) Atamah P. (2) Nardo A. (2).

MVP: Nardo.

PROSSIMO INCONTRO:

Per la settima giornata del girone di ritorno, che si gioca nell’anticipo di sabato 18 gennaio, alle ore 21,00, al Pala Radi di Cremona, l’Omag-Mt affronta il sestetto della Volleyball Casalmaggiore.

CRONACA

Chiusa la parentesi della Coppa Italia Frecciarossa seria A2, l’Omag-Mt si è immersa nuovamente negli impegni del campionato. Per la quindicesima giornata della Regular Season Ortolani e compagne sono tornate davanti ai propri tifosi per affrontare il sestetto dell’Orocasch Picco Lecco. Ben ventiquattro punti dividono le due formazioni: l’Omag-Mt, infatti, guida la classifica con 37 punti mentre il sestetto lombardo con i suoi 13 punti è penultimo ma a una sola lunghezza da Casalmaggiore impegnato nella difficile trasferta di Costa Volpino.

Le atlete di coach Bellano, dunque, cercano la vittoria per mantenere saldamente il comando della graduatoria e Lecco insegue punti utili per la seconda parte della stagione. Le due formazioni si sono incontrate tre volte: due sul taraflex del Palazzetto Comunale “Al Bione” e una al Pala Marignano. Il sestetto di coach Gianfranco Milano si è imposto una sola volta (3-1), nella gara di andata di questa stagione sportiva. L’ultima volta che l’Omag-Mt ha ospitato Lecco è stato il 19 novembre 2023, gara che si è finita con il successo marignanese per 3-0 con Nardo Alice top scorer con 22 centri. Dopo l’euforia e la “sbornia” per aver centrato l’obiettivo della finale della Coppa Italia Frecciarossa, non era facile per il sestetto marignanese tornare con la mente all’appuntamento del campionato. Ortolani e compagne, invece, non si sono fatte distrarre dal precedente impegno del mercoledì, hanno mantenuto la carica giusta dal punto di vista mentale, hanno recuperato la stanchezza per l’impegno supplementare di metà settimana e, come sempre, hanno giocato una gara attenta, concentrata, determinata, mettendo in mostra un buon gioco in ogni fondamentale.

I tifosi hanno potuto esultare e cantare per l’ennesimo successo delle “Zie” che con la vittoria per 3-0 sull’Orocash Picco Lecco rimangono solitarie in vetta alla classifica con quattro punti di vantaggio sull’Akademia Sant’Anna Messina e mantengono l’imbattibilità del Pala Marignano, in questa stagione sportiva (ottavo successo casalingo consecutivo).

Coach Massimo Bellano schiera il classico sestetto con Nicolini in palleggio opposta a capitan Ortolani, schiacciatrici Nardo e Piovesan, al centro Consoli e Parini, libero Valoppi. Il coach Brianzolo Gianfranco Milano risponde con Sassolini in regia opposta a Conti, centrali Atamah e Monaco, laterali Mangani e Amoruso, libero Mainetti. Rispetto al march dell’andata nella formazione lombarda non compare più Martina Ghezzi passata al Volksbank Vicenza Volley, in B1, mentre nel roster marignanese manca Giulia Polesello che il nove gennaio è stata sottoposta all’intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e alla quale inviamo gli auguri di pronta guarigione nella speranza di vederla il prima possibile sul parquet del Pala Marignano. La partita, durata un’ora e 19 minuti ha visto l’Omag-Mt prevalere in ogni fondamentale.

I° SET: l’Omag-Mt parte subito bene e Parini in battuta mette in seria difficoltà la ricezione avversaria (6/2). Coach Milano ferma subito il gioco. Le atlete marignanesi sono incontenibili Nardo e Consoli martellano a ripetizione (14/5). Il tecnico ospite effettua due cambi: entra Severin per Sassolini e Moroni per Conti. Lecco cerca di recuperare lo svantaggio ma l’Omag-Mt non si fa sorprendere. Entrano in campo anche Ravarini e Bagnoli in sostituzione di Ortolani e Nicolini. Prima Nardo, poi Ravarini e infine ancora Nardo chiudono il parziale (25/17)

II° SET: la prima parte del set è equilibrata. Lecco si porta avanti di due lunghezze (5/7) ma il sestetto di casa non ci sta, recupera e sorpassa con i punti di Nardo, Piovesan e Nicolini (11/8). Coach Milano ferma il gioco. Alla ripresa delle ostilità le atlete marignanesi dilagano e sul 17/9 il tecnico ospite ferma per la seconda volta il gioco. Non c’è storia. Nardo è incontenibile e chiude il secondo parziale (25/16).

III° SET: parte meglio il sestetto ospite (6/8), poi, dopo il pari (10/10) la gara prosegue punto a punto (15/15). Prima Piovesan e in seguito due punti di capitan Ortolani riportano in vantaggio il sestetto di casa che non si ferma più. C’è tempo per l’entrata in campo di Bagnoli, Meliffi, Ravarini, Sassolini e della nuova arrivata, Clemente. Nardo corona la sua bella partita con il punto che consegna all’Omag-Mt parziale e partita (25/21).

LE DICHIARAZIONI

Victoria Sassolini, schiacciatrice dell’Omag-Mt: “Abbiamo disputato una buona gara, i tre punti sono importantissimi per la classifica e per mantenere il vantaggio sulla seconda in graduatoria. Nonostante il divario di punti in classifica non era una gara facile. Nonostante ciò abbiamo raggiunto il nostro obiettivo”.

Helena Sassolini palleggiatrice dell’Orocash Picco Lecco: “Sapevamo che quella di San Giovanni era un match difficile. Mi dispiace per come l’abbiamo affrontato perché non abbiamo messo in campo il giusto agonismo sportivo che serve per affrontare la prima della classe. E ‘stata buona la correlazione muro/difesa mentre in attacco non siamo riuscite ad incidere al meglio. Ora pensiamo alla prossima sfida”.

Serie A2 Femminile Girone A

RISULTATI

Akademia Sant’Anna Messina-Bam Mondovi’ 3-1 (23-25, 25-14, 25-21, 25-15)

Valsabbina Millenium Brescia-Cbf Balducci Hr Macerata 1-3 (22-25, 25-20, 12-25, 23-25)

Omag-Mt San Giovanni In M.No-Orocash Picco Lecco 3-0 (25-17, 25-16, 25-21)

Clai Imola Volley-Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 0-3 (19-25, 19-25, 31-33)

C.B.L. Costa Volpino-Volleyball Casalmaggiore 3-0 (25-20, 25-17, 25-23)

Serie A2 Femminile Girone B

RISULTATI

Trasporti Bressan Offanengo-Volley Hermaea Olbia 3-1 (21-25, 25-20, 25-14, 26-24)

Tenaglia Abruzzo Volley-Imd Concorezzo 3-1 (25-12, 22-25, 27-25, 25-23)

Itas Trentino-Narconon Volley Melendugno 1-3 (25-18, 23-25, 23-25, 23-25)

Nuvoli’ Altafratte Padova-Futura Giovani Busto Arsizio 3-0 (29-27, 25-21, 26-24)

U.S. Esperia Cremona-Tecnoteam Albese Volley Como 2-3 (25-19, 22-25, 14-25, 25-16, 11-15)

Serie A2 Femminile Girone A

PROSSIMO TURNO

19-01-2025 17:00

Orocash Picco Lecco – Akademia Sant’Anna Messina

Bam Mondovi’ – C.B.L. Costa Volpino

Fgl-Zuma Castelfranco Pisa – Valsabbina Millenium Brescia

Volleyball Casalmaggiore – Omag-Mt San Giovanni In M.No (18-01-2025 21:00)

Cbf Balducci Hr Macerata – Clai Imola Volley

Serie A2 Femminile Girone B

PROSSIMO TURNO

19-01-2025 17:00

Futura Giovani Busto Arsizio – Trasporti Bressan Offanengo (18-01-2025 17:00)

Volley Hermaea Olbia – Narconon Volley Melendugno

U.S. Esperia Cremona – Tenaglia Abruzzo Volley (18-01-2025 17:00)

Imd Concorezzo – Itas Trentino

Tecnoteam Albese Volley Como – Nuvoli’ Altafratte Padova

CLASSIFICA – SINTETICA

6a Giornata Ritorno 12-01-2025 – Serie A2 Femminile Girone A

Omag-Mt San Giovanni In M.No 40 (13 – 2); Akademia Sant’Anna Messina 36 (13 – 2); Cbf Balducci Hr Macerata 33 (11 – 4); Valsabbina Millenium Brescia 25 (8 – 7); C.B.L. Costa Volpino 23 (7 – 8); Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 19 (7 – 8); Clai Imola Volley 17 (5 – 10); Volleyball Casalmaggiore 14 (5 – 10); Orocash Picco Lecco 13 (4 – 11); Bam Mondovi’ 5 (2 – 13);

CLASSIFICA – SINTETICA

6a Giornata Ritorno 12-01-2025 – Serie A2 Femminile Girone B

Futura Giovani Busto Arsizio 34 (12 – 3); Itas Trentino 32 (12 – 3); Narconon Volley Melendugno 30 (10 – 5); Trasporti Bressan Offanengo 27 (9 – 6); Nuvoli’ Altafratte Padova 25 (8 – 7); U.S. Esperia Cremona 24 (7 – 8); Volley Hermaea Olbia 20 (7 – 8); Tecnoteam Albese Volley Como 19 (6 – 9); Imd Concorezzo 9 (2 – 13); Tenaglia Abruzzo Volley 5 (2 – 13).