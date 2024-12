Rimini-Carpi: diretta testuale

🔊 Ascolta l\'audio

RIMINI-CARPI 0-0 PARZIALE

IL TABELLINO

RIMINI: 91 Colombi, 3 Falbo, 21 Piccoli (25′ st 5 Fiorini), 23 Megelaitis, 28 Longobardi, 30 De Vitis, 33 Langella, 77 Cioffi (25′ sta 10 Malagrida), 80 Garetto, 97 Parigi, 98 Lepri. A disp.: 1 Vitali, 7 Chiarella, 8 Semeraro, 14 Jallow, 20 Accursi, 25 Lombardi, 34 Ubaldi. All. Buscè.

CARPI: 1 Sorzi, 3 Cecotti (36′ st 19 Rossini), 5 Calanca, 6 Zagnoni, 10 Saporetti (12′ st 8 Nardi), 13 Panelli, 20 Puletto, 27 Gerbi (31′ st 23 Sall), 30 Contiliano, 72 Cortesi (12′ st 7 Stanzani), 90 Figoli. A disp.: 12 Lorenzi, 22 Pezzolato, 4 Mandelli, 11 Amayah, 17 Sereni, 31 Mazzoni, 33 Mazzali. All. Serpini.

ARBITRO: Nicolò Dorillo di Torino.

ASSISTENTI: Michele Fracchiolla di Bari e Thomas Storgato di Castelfranco Veneto.

4° UFFICIALE: Paolo Grieco di Ascoli Piceno.

RETI:

AMMONITI: Cortesi, Parigi, Cecotti, Fiorini.

NOTE. Corner: 9-1. Spettatori: 2.582 (577 paganti e 2.005 abbonati).

CRONACA E COMMENTO

Conquistata, mercoledì sera ad Altamura, la semifinale di Coppa Italia di C, e conosciuto, venerdì pomeriggio, il nome dell’avversario, il Trapani, il Rimini si rituffa in clima campionato per la prima giornata di ritorno, che vedrà ospite al “Romeo Neri” il Carpi. Gli emiliani hanno chiuso il girone d’andata a quota 24, quattro punti in meno dei romagnoli. All’andata finì 2-2. Buscè deve fare a meno dello squalificato Bellodi e degli infortunati Cernigoi, Gorelli, Cinquegrano, Brisku e Dobrev.

Rimini in maglia a scacchi biancorossi e pantaloncini rossi, in tenuta nera con numeri argento il Carpi.

PRIMO TEMPO

Al 2′ Sorzi sbaglia il tempo dell’uscita, senza conseguenze. Sugli sviluppi del conseguente fallo laterale dall’out di destra il cross di Longobardi, deviato da Calanca, tocca la parte superiore del legno e finisce a fondo campo.

Nulla di fatto sugli sviluppi del tiro dalla bandierina.

9′ secondo angolo per i padroni di casa: batte Falbo, pallone respinto in angolo, il terzo. Ancora Falbo, la sfera tocca la traversa, Longobardi tenta il tap-in, ma la sua conclusione è respinta da Sorzi.

15′ Parigi serve in area Cioffi, che si coordina al volo, Sorzi ribatte.

17′ primo corner per gli emiliani: Puletto calcia direttamente sull’esterno della rete.

19′ Falbo dalla trequarti cerca in area Parigi, che in spaccata non ci arriva.

21′ traversone di Cioffi da sinistra, Longobardi prova a metterci la testa, ma anche lui non riesce a raggiungere il pallone.

29′ cross di Falbo da sinistra, Parigi ci mette il tacco, Sorzi è attento e blocca a terra.

È il Rimini a fare la partita.

31′ Garetto si porta il pallone sul sinistro e calcia dal limite dell’area, nessun problema per Sorzi.

33′ Langella ci prova da fuori area, sfera a lato.

39′ quarto angolo per i locali: Falbo mette al centro, Lepri stacca di testa, pallone a fondo campo.

40′ Figoli controlla e calcia da dentro l’area, pallone a lato di un niente.

45′ quinto corner per il Rimini: Falbo cerca direttamente la porta, Sorzi ribatte, De Vitis non ci può arrivare coordinato e spedisce alto il tap-in da due passi.

Si va all’intervallo, dopo un minuto di recupero, sullo 0-0.

SECONDO TEMPO

9′ imbucata di Longobardi per Garetto, che di destro centra in pieno il palo.

Subito dopo corner per i biancorossi: De Vitis devia, ancora un legno, questa volta esterno.

10′ cross di Parigi, colpo di testa di Cioffi, sfera che sfila a lato di un niente. Terza occasione di fila per il Rimini.

18′ Langella prova a risolvere un batti e ribatti in area, il suo sinistro sfila a lato.

Si continua a giocare nella metà campo ospite.

20′ sortita offensiva del Carpi con il neoentrato Nardi, che si coordina dal limite dell’area e colpisce il palo.

28′ ottavo angolo per il Rimini: Fiorini mette in mezzo, Lepri stacca di testa sul secondo palo, ma non trova il bersaglio.

38′ nono angolo per i biancorossi di casa: Sorzi respinge di pugno.

Cinque i minuti di recupero.

La vigilia dell’allenatore del Rimini F.C., Antonio Buscè.