PromoPharma, sconfitta ma con onore dalla Sir Safety Academy

Serie B maschile. PromoPharma San Marino-Sir Safety Umbria Academy Assisi 0 a 3 (26/28 25/27 25/27)

Arbitri: Elisa Pianigiani (1°) e Alessia Bruttini (2°).

La PromoPharma gioca sostanzialmente alla pari contro la Sir Safety Academy ma non porta a casa punti. Perde 3 a 0 una partita equilibratissima, giocata con grande ritmo e concentrazione da ambedue le contendenti, cede solo ai vantaggi e alla fine i punti di differenza fra le due squadre sono solo 6. Davvero un peccato non riuscire rimpinguare la classifica ma a Rondelli e compagni deve restare la consapevolezza di aver giocato un buonissimo match contro un’avversaria solidissima, quadrata, senza punti deboli evidenti.

Cronaca. Inizio equilibrato con titani e umbri che si alternano al comando e rimangono sempre a stretto contatto nel punteggio. Il ritmo è alto e le due squadre provano a farsi male puntando soprattutto sui rispettivi attacchi dalle bande. Sul 19/17 l’allenatore ospite Monopoli si gioca il primo time-out. Un muro di Bernardi porta la PromoPharma sul 23/20: è il massimo differenziale registrato fra le due compagini nel set. La Sir Safety reagisce con un parziale di 0/3 che costringe Ricci al primo time-out. Si va ai vantaggi e San Marino ha tre occasioni per chiudere il set ma non le sfrutta. Gli ospiti sono bravi a farlo al primo tentativo (26/28). All’inizio del secondo parziale parte meglio la squadra di casa (9/5 e primo time-out ospite). È un momento della partita nel quale i titani giocano con molta fiducia in attacco e murano e difendono con efficacia, continuando a condurre il (12/7). Un devastante Frascio con Bernacchini e Kiva da una parte e Pellicori e Lucarelli dall’altra, continuano a produrre punti ma un paio di errori casalinghi e le ottime difese degli ospiti consentono alla Sir Safety di rifarsi sotto (20/19) e pareggiare sul 21 pari. Il primo set point è per gli umbri sul 23/24. Ne ha uno anche San Marino grazie a un muro di Bernardi (25/24) ma sono ancora i rossoneri a chiudere grazie a due punti prodotti dal muro (25/27). La terza ripresa di gioco vede la Sir Safety scappare via (4/8). San Marino prova a reagire e, dopo l’avvio problematico, gioca allo stesso livello degli avversari fino a rientrare sul 21/22. Si arriva ancora una volta sul 23 pari e poi ai vantaggi che, ancora una volta, sorridono agli ospiti (25/27).

Tabellino PromoPharma: Bernacchini 12, Kiva 9, Marcoionni 7, Rondelli 3, Frascio 17, Bernardi 5, Rizzi (L1), Conti, Ricci. N.E. Giri, Bacciocchi (L2), Carigi, Muccioli, Volpinari. Ace 2. Battute sbagliate 8. Muri punto 6. All. Marco Ricci.

Tabellino Sir Academy: Tesone, Bucciarelli 8, Lucarelli 12, Grassi 3, Bruno 10, Severini 8. N.E. Fiori, Modugno, Fossa, Dionigi, Cannilla (L), Pellicori 19. Ace 4. Battute sbagliate 11. Muri punto 11. All. Natale Monopoli.

Classifica: La Nef Re Salmone Osimo 20, Sab Group San Mauro Pascoli 19, Sir Umbria Academy Assisi 18, Sabini Castelferretti 18,Novavolley Loreto 15, Paoloni Macerata 13, PromoPharma 11, Querzoli Forlì 11, Montorio Teramo 11, Battistelli Real Bottega 11, Volley Game T-Trade Falconara 8, Prime Cleaning Riccione 7, Novavetro San Severino Marche 3, Romagna Banca Bellaria 0.

Prossima partita (giornata 9). Querzoli Forlì – PromoPharma San Marino: sabato 7 dicembre alle 18 a Forlì.

—

Serie D femminile. Fenix Faenza-Titan Services 3 a 0 (25/17 25/19 25/17)

La Titan Services torna da Faenza senza punti dopo aver disputato un match poco convincente.

“Non riusciamo a giocare con costanza: abbiamo dei momenti in cui esprimiamo un’ottima pallavolo ma poi ci perdiamo e non riusciamo più ad aumentare il livello del nostro gioco – è l’analisi post partita di Stefano Sarti, coach della Titan Services. – Dopo un primo set con tanti errori, abbiamo iniziato a giocare un buon volley ma solo fino a metà del secondo parziale. Poi è calato di nuovo il buio. Abbiamo avuto pochi punti da posto 4 e dal centro e questo ha pesato ma non è un problema di singole giocatrici: è un problema “di testa” che tutta la squadra soffre. Dobbiamo sbloccarci. Quando lo faremo, riusciremo a mostrare quello che valiamo veramente”.

Tabellino Titan Services: Pasolini (L1), Grossi (L2), Ricciotti 12, Ricci 3, Tura 3, Tiezzi, Muccioli, Menicucci 2, Ghinelli 2, Guerra, Pedrelli 2, Beccari, Benvenuti. All. Stefano Sarti.

Classifica: Vtr Ke Car Rimini 15, Idea Volley Bellaria 15, Fenix Energia Faenza 15, Bcc Romagnolo Cesena 10, Alfonsine 10, Acerboli Santarcangelo 9, Unica Volley Rimini 9, Figurella Rimini 6, Retina Cattolica 6, Fusignano 5, Titan Services 5, Mosaico Ravenna 0.

Prossima partita (giornata 7). Titan Services San Marino – Retina Cattolica: sabato 7 dicembre alle 19.30 a Serravalle.

Ufficio stampa Federvolley San Marino