Pineto-Rimini 1-1. Ubaldi su rigore risponde a Gambale

PINETO-RIMINI 1-1

Il Rimini torna dalla trasferta in Abruzzo con un buon punto e qualche pensiero in più in difesa in vista delle due gare che chiuderanno il 2024 dei biancorossi: mercoledì sera in Puglia con l’Altamura, per i quarti di finale della Coppa Italia di Serie C, e domenica 22 al “Neri” con il Carpi. L’infortunio di Gorelli dopo pochi minuti di gioco, il problema muscolare accusato da Cinquegrano nel finale ed il rosso rimediato da Bellodi in pieno recupero riducono infatti notevolmente il pacchetto arretrato di mister Buscè, che contro il Pineto concede un turno di riposo a Megelaitis, inserito inizialmente in distinta tra i titolari per un errore di compilazione e tenuto in panchina per tutta la gara. Il primo tempo scorre all’insegna dell’equilibrio, con qualche conclusione da fuori a impensierire Colombi e Tonti, e qualche richiesta di penalty da una parte e dall’altra. Prima che un’imbucata di Bruzzaniti per Gambale porti avanti gli abruzzesi. Il Rimini esce bene dagli spogliatoi e nel secondo tempo è più propositivo, complice l’ingresso in campo di Malagrida. Al 31′ il signor Gandino di Alessandria non può non indicare il dischetto dopo il contatto in area tra Ienco e Garetto. È il terzo rigore in due partite per i biancorossi, che fino a sabato (7 dicembre) non si erano mai presentati a calciare dagli undici metri. Parigi è appena uscito e allora sul dischetto va Ubaldi (terzo tiratore diverso), che non lascia scampo a Tonti. Finisce con un pareggio giusto per quanto visto nell’arco dei 90 minuti. Per il Rimini è il quarto risultato utile consecutivo tra Coppa e campionato. I romagnoli girano con 27 punti e con una sola sconfitta in trasferta (a Gubbio) nell’intero girone d’andata.

IL TABELLINO

PINETO CALCIO: 22 Tonti, 5 Schirone (14′ st 99 Pellegrino), 8 Germinario, 9 Gambale (33′ st 23 Fabrizi), 10 Bruzzaniti, 13 Ienco (37′ st 11 Borsoi), 14 De Santis, 21 L. Lombardi, 29 Chakir (14′ st 27 Del Sole), 30 Villa, 98 Hadziosmanovic (37′ st 17 Baggi). A disp.: 1 Marone, 87 Barretta, 6 Amadio, 15 Dutu, 18 Giovannini, 24 Marafini, 25 Marrancone, 28 Ingrosso, 31 Nebuloso. All. Tisci.

RIMINI: 91 Colombi, 3 Falbo (27′ st 21 Piccoli), 4 Bellodi, 5 Fiorini (1′ st 10 Malagrida), 6 Gorelli (11′ pt 98 Lepri), 28 Longobardi, 33 Langella, 46 Cinquegrano (33′ st 8 Semeraro), 77 Cioffi, 80 Garetto, 97 Parigi (27′ st 34 Ubaldi). A disp.: 1 Vitali, 7 Chiarella, 14 Jallow, 20 Accursi, 23 Megelaitis, 25 A. Lombardi. All. Buscè.

ARBITRO: Davide Gandino di Alessandria.

ASSISTENTI: Stefano Vito Martinelli di Potenza e Federico Mezzalira di Varese.

4° UFFICIALE: Antonio Spera di Barletta.

RETI: 38′ pt Gambale, 32′ st Ubaldi (rig.).

AMMONITI: Lepri, Baggi.

ESPULSO: 47′ st Bellodi.

NOTE. Corner: 7-6.

CRONACA E COMMENTO

Il Rimini chiude il girone d’andata sul campo del Pineto, reduce dalla sconfitta per 1-4 sul campo della Virtus Entella e che in classifica ha 23 punti, quattro in meno dei biancorossi, che invece hanno vinto le ultime tre partite giocate tra Coppa e campionato. Buscè deve fare a meno di De Vitis e Cernigoi (per il quale i tempi di recuperano rischiano di essere molto lunghi). Non convocato per scelta tecnica Dobrev. Due i cambi rispetto alla formazione titolare schierata a Campobasso e con il Pontedera: Bellodi in difesa al posto di Megelaitis e Fiorini a centrocampo per Piccoli.

Pineto in maglia azzurra e pantaloncini bianchi, in maglia a scacchi biancorossi il Rimini.

PRIMO TEMPO

Dopo 20″ Rimini già pericoloso, con Parigi che, strattonato, finisce a terra, Tonti che può recuperare il pallone.

3′ la costruzione dal basso rischia di costare grosso al Rimini: Germinario recupera il pallone in area, poi il tentativo di cross di Gambale è deviato in angolo.

Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, De Santis tocca il pallone, proteste dei padroni di casa per un presunto tocco di mano in area. L’arbitro lascia proseguire.

8′ Gorelli, dopo un contrasto con un avversario, resta, dolorante, a terra e chiede il cambio. Deve uscire in barella. Al suo posto entra Lepri.

14′ primo corner per il Rimini: batte Cioffi, pallone basso, fallo in attacco.

17′ cross dall’out di destra di Hadziosmanovic, Bellodi allontana.

18′ Lombardi calcia di sinistro da fuori area, Colombi si tuffa e devia in angolo.

Dalla bandierina Bruzzaniti direttamente tra le braccia di Colombi.

21′ anche Germinario ci prova dalla distanza, nessun problema per l’estremo biancorosso.

24′ il destro di Cioffi dal limite dell’area chiama alla respinta difficile Tonti.

25′ punizione dal limite dell’area per il Rimini: batte Parigi, Tonti si salva in angolo.

26′ sugli sviluppi del corner, Cinquegrano tocca di testa a centro area, Parigi rimette in mezzo per Fiorini, che alza la mira in acrobazia da pochi passi, poi viene pestato da Hadziosmanovic. Il direttore di gara non prende provvedimenti.

30′ Bruzzaniti su punizione calcia centrale, Colombi vede all’ultimo il pallone e respinge, poi Hadziosmanovic nel tentativo di tap-in finisce a terra. Solo corner per i locali.

Sugli sviluppi è proprio Hadziosmanovic ad andare alla battuta, sfera a fondo campo.

33′ terzo corner per i biancorossi: batte Falbo, Parigi taglia sul primo palo, deviazione aerea che finisce sull’esterno della rete.

34′ il tiro-cross di Schirone costringe Colombi ad alzare il pallone in angolo, il quarto per gli abruzzesi.

Sul tiro dalla bandierina Gambale anticipa tutti di testa, sfera oltre la traversa.

38′ Bruzzaniti inventa per Gambale, che batte Colombi in uscita. Pineto in vantaggio con il secondo centro in campionato del numero nove di mister Tisci. 1-0.

Quattro i minuti di recupero.

48′ Bruzzaniti si sistema il pallone sul destro, la sua conclusione a giro è alta.

Si va all’intervallo con i locali avanti di un gol.

SECONDO TEMPO

Si riparte con Malagrida in campo al posto di Fiorini.

2′ cross di Cinquegrano dall’out di destra, la difesa allontana, ci prova Langella, la sua conclusione è sporcata dalla difesa.

3′ Cioffi per Longobardi, che mette in mezzo, Parigi calcia, De Santis tocca con un braccio, per il signor Gandino di Alessandria non ci sono gli estremi per il rigore.

15′ quarto corner per i romagnoli: Falbo mette in mezzo, la difesa allontana.

17′ Malagrida scambia con Langella, che gli rende il pallone, il tiro del numero dieci è intercettato e deviato in corner da Hadziosmanovic.

Sugli sviluppi dell’angolo cross di Malagrida, Garetto prova a coordinarsi per la rovesciata, ma non raggiunge il pallone.

23′ Del Sole apre per Bruzzaniti, che prova a far correre Pellegrino, messo giù da Lepri poco prima di entrare in area. Il difensore biancorosso è il primo ammonito della serata, punizione dal limite per il Pineto: Bruzzaniti calcia sotto la barriera, ma il muro difensivo riminese ribatte.

28′ sesto angolo per il Rimini: Piccoli in mezzo, Tonti ci mette il pugno, poi subisce una carica.

31′ Ubaldi per Garetto, agganciato da dietro da Ienco. Rigore per il Rimini (il terzo nelle ultime due giornate). Sul dischetto si presenta Ubaldi, che trasforma, con Tonti che non si tuffa neanche. 1-1 e terzo centro in campionato per il numero 34 di Buscè.

33′ problema muscolare per Cinquegrano, che lascia il campo per l’ingresso di Semeraro.

34′ imbucata per Pellegrino, chiuso in corner. Nulla di fatto sugli sviluppi.

36′ punizione dal limite dell’area per il Pineto: il tiro di Del Sole è ribattuto.

39′ Del Sole per Bruzzaniti, che spara di sinistro, la sfera sorvola la traversa.

Cinque i minuti di recupero.

46′ Longobardi sbaglia il passaggio, Bruzzaniti si invola verso l’area e Bellodi è costretto a stenderlo. Rosso diretto per il numero 4 biancorosso e Rimini in dieci.

Sul pallone lo stesso Bruzzaniti, pallone sulla barriera, riprende Lombardi che di sinistro spedisce a lato, lontano dai pali di Colombi.

49′ sesto corner per gli abruzzesi, la difesa ospite mette in fallo laterale.

50′ Lombardi in area per Fabrizi, poi Germinario calcia, pallone ribattuto.

50′ settimo corner per il Pineto: esce Colombi, pallone a fondo campo.

Arriva il triplice fischio. Finisce 1-1, terzo risultato utile di fila in campionato per il Rimini, che chiude il girone d’andata a quota 28. Mercoledì prossimo i biancorossi saranno ancora in viaggio per la sfida al Team Altamura, per i quarti di finale della Coppa Italia di Serie C.

IL DOPOGARA

