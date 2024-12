Alpinisti dispersi. Sacchetti: restiamo aggrappati alla speranza

🔊 Ascolta l\'audio

“Stiamo vivendo giorni di grande apprensione. Tutta Santarcangelo ha il pensiero costantemente in Abruzzo, lì dove si sono perse le tracce di Luca e Cristian” – così il sindaco di Santarcangelo Filippo Sacchetti rappresentando con le sue parole la preoccupazione di tutta la comunità clementina.

“In strada, nelle piazze, sui social sono centinaia i pensieri, gli incitamenti e le preghiere per questi due ragazzi. Per loro e per le loro famiglie. Restiamo aggrappati alla speranza che possa arrivare presto la notizia tanto attesa.

Da santarcangiolese e sindaco della città voglio ringraziare pubblicamente i soccorritori che in queste ore stanno adoperandosi in condizioni estreme mettendo a rischio la propria vita per cercare di salvarne altre“.