Rimini-Vis Pesaro: diretta testuale

🔊 Ascolta l\'audio

RIMINI-VIS PESARO 0-1 PARZIALE

IL TABELLINO

RIMINI: 91 Colombi 3 Falbo, 4 Bellodi (46′ st 20 Accursi), 6 Gorelli, 10 Malagrida (1′ st 97 Parigi), 21 Piccoli (17′ st 77 Cioffi), 23 Megelaitis, 25 Lombardi (17′ st 5 Fiorini), 28 Longobardi, 33 Langella, 34 Ubaldi (27′ st 9 Cernigoi). A disp.: 1 Vitali, 2 Brisku, 8 Semeraro, 14 Jallow, 29 Dobrev, 46 Cinquegrano, 80 Garetto, 98 Lepri. All. Buscè.

VIS PESARO: 22 Vukovic, 3 Zoia, 4 Bove, 5 Tonucci, 7 Pucciarelli (46′ st 15 Ceccacci), 9 Nicastro, 10 Di Paola, 17 Paganini, 26 Coppola, 34 Cannavò (39′ st 77 Peixoto), 90 Okoro (13′ st 71 Tavernaro). A disp.: 1 Munari, 99 Zocchi, 6 Palomba, 8 Nina, 14 Rabbini, 16 D’Innocenzo, 20 Obi, 21 Gambino, 23 Forte, 30 Orellana, 37 La Rosa. All. Stellone.

ARBITRO: Stefano Striamo di Salerno.

ASSISTENTI: Salvatore Nicosia di Saronno e Giuseppe Bosco di Lanciano.

4° UFFICIALE: Ciro Aldi di Lanciano.

RETE: 45′ pt Coppola.

AMMONITI: Di Paola, Cannavò, Vukovic, Longobardi.

NOTE. Corner: 11-6. Spettatori: 3.659 (1.654 paganti e 2.005 abbonati).

LA 16a GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE C GIRONE B E LA CLASSIFICA

CRONACA E COMMENTO

Rimini-Vis Pesaro non è solo una partita sentita dalle due tifoserie, ma anche una sfida interessante per la classifica, con le due squadre che sono divise da due lunghezze, con i marchigiani a quota 23 e i romagnoli a quota 21. Mister Buscè ritrova Garetto e Fiorini, che hanno scontato la squalifica. Assenti gli acciaccati Chiarella e De Vitis. Tre le novità rispetto all’undici schierato a Sestri Levante: Gorelli in difesa al posto di Cinquegrano e Malagrida e Ubaldi coppia d’attacco al posto di Chiarella e Cernigoi.

La Curva Est fa quattro minuti di silenzio per la tragedia di Foggia (la morte del 15enne Samuele Bruno Ultras 1980 della Curva Nord).

Rimini in maglia a scacchi biancorossi e pantaloncini rossi. In tenuta nera la Vis.

PRIMO TEMPO

6′ il primo corner della partita è per gli ospiti, nulla di fatto sugli sviluppi.

10′ punizione dalla distanza per la Vis: Di Paola cerca direttamente la porta, conclusione deviata in angolo.

Dalla bandierina lo stesso Di Paola trova in area la testa di Tonucci, pallone fuori di un niente. Brivido per la porta di Colombi.

13′ ci priva Malagrida, la conclusione deviata da un difensore si impenna e finisce oltre la traversa.

14′ primo corner per il Rimini: sugli sviluppi Langella va al tiro, Vukovic respinge.

23′ punizione da 30 metri per la Vis Pesaro: la bordata di Di Paola costringe Colombi alla deviazione in angolo.

24′ dalla bandierina lo specialista Di Paola, la retroguardia allontana, Pucciarelli si coordina tenendo basso il pallone, il muro difensivo respinge.

Un giro di lancette dopo, dall’altra parte del campo, il Rimini va al tiro tre volte, prima con Malagrida, che calcia su Vukovic in uscita, poi con Ubaldi, il portiere ospite respinge ancora, quindi con Falbo, conclusione salvata sulla linea da Cannavò.

27′ Ubaldi entra in area palla al piede, viene trattenuto per una spalla da Coppola e finisce a terra, per il direttore di gara è tutto regolare.

30′ Longobardi va via a destra, il suo tiro-cross è deviato in angolo da Vukovic. Nulla di fatto sul conseguente tiro dalla bandierina.

32′ pallone filtrante di Di Paola per Okoro, che tocca per Nicastro, battuta a fondo campo.

41′ Piccoli parte in progressione da metà campo, avanza, entra in area, poi si perde sul più bello.

45′ corner per gli ospiti: Di Paola mette in mezzo, Nicastro sfiora di testa, Coppola è lesto al tap-in da due passi. Vis Pesaro in vantaggio.

Si va all’intervallo con i marchigiani avanti 1-0.

SECONDO TEMPO

La ripresa inizia con Parigi in campo al posto di Malagrida.

4′ cross di Falbo, Ubaldi in area non ha un controllo felice e l’occasione sfuma.

6′ Di Paola per Paganini, il cui primo tiro è ribattuto da Megelaitis, il secondo finisce a lato di un niente.

10′ quarto angolo per il Rimini: batte Megelaitis, Vukovic respinge, poi Langella recupera il pallone, se lo porta sul destro e calcia dal limite dell’area, nessun problema per l’estremo ospite, che blocca.

12′ traversone dall’out di destra di Longobardi, Ubaldi di testa da due passi, Vukovic salva la sua porta.

17′ Falbo si accentra, partendo da sinistra, e calcia, conclusione a lato.

20′ quinto corner per il Rimini: batte Falbo, Vukovic allontana.

22′ la conclusione di Cioffi viene deviata in angolo da un super Vukovic.

25′ break di Bellodi, che recupera palla e la porta in area, Ubaldi si gira e calcia, Vukovic neutralizza in due tempi.

31′ sesto corner per la Vis: batte il solito Di Paola, Bove colpisce di testa, il Rimini tenta la ripartenza, fermata a metà campo.

35′ il Rimini batte due corner di fila, sugli sviluppi del primo Falbo per Fiorini, il cui tiro è contratto, sugli sviluppi del secondo Langella calcia di prima dal limite dell’area, ma non trova il bersaglio.

44′ Langella fa tutto bene, il suo tiro si spegne a lato.

Cinque i minuti di recupero.

48′ undicesimo angolo per i romagnoli: batte Falbo, Gorelli svetta di testa ma spedisce fuori.

49′ Falbo sbaglia il passaggio, Di Paola recupera il pallone, avanza e dal limite dell’area va al tiro, Colombi respinge.

La vigilia dell’allenatore del Rimini F.C., Antonio Buscè.