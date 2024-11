L.R. Vicenza-Rimini: diretta testuale

🔊 Ascolta l\'audio

L.R. VICENZA-RIMINI 1-1 PARZIALE

IL TABELLINO

L.R. VICENZA: 1 Massolo, 33 Vescovi (41′ st 99 Della Morte), 76 Fantoni, 23 Laezza, 44 Talarico (30′ st 26 De Col), 28 Mogentale (22′ st 29 Zonta), 5 Rossi, 21 Cester, 15 Greco, 20 Capone (30′ st 7 Rauti), 30 Zamparo (41′ st 11 Rolfini). A disp.: 98 Confente, 12 Gallo, 6 Leverbe, 14 Cuomo, 19 Zorzi, 68 Tonon, 73 Sandon. All. Vecchi.

RIMINI: 1 Vitali, 3 Falbo, 4 Bellodi, 5 Fiorini (1′ st 33 Langella), 6 Gorelli, 20 Accursi (1′ st 10 Malagrida), 25 Lombardi (30′ st 23 Megelaitis), 46 Cinquegrano, 80 Garetto, 97 Parigi, 98 Lepri (1′ st 28 Longobardi). A disp.: 91 Colombi, 32 Ferretti, 2 Brisku, 9 Cernigoi, 14 Jallow, 21 Piccoli, 34 Ubaldi. All. Buscè.

ARBITRO: Fabrizio Ramondino di Palermo.

ASSISTENTI: Cristian Robilotta di Sala Consilina e Alessandro Marchese di Napoli.

4° UFFICIALE: Matteo Dini di Città di Castello.

RETI: 32′ pt Capone (rig.), 14′ st Cinquegrano.

AMMONITI: Fantoni, Fiorini, Cester.

NOTE. Corner: 3-2. Spettatori: 1.100 circa (di cui 53 ospiti).

CRONACA E COMMENTO

Per gli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie C il Rimini torna a Vicenza, dove nella passata stagione fu corsaro ai rigori (in quel caso si giocavano i quarti di finale). I romagnoli nei primi due turni hanno superato gli ostacoli Arzignano Valchiampo e Lumezzane, i veneti Legnago e Atalanta Under 23. Nel Vicenza milita Claudio Morra, bomber del Rimini 23/24, però assente: al centro dell’attacco c’è comunque un altro ex, Zamparo. Buscè dovrà fare a meno di Cioffi, squalificato, e degli infortunati De Vitis e Chiarella. Non convocato Dobrev. Sono solo quattro i giocatori confermati rispetto all’undici di partenza anti Vis Pesaro. Tra i pali gioca Vitali. In difesa tornano dal primo minuto Lepri e Cinquegrano, a centrocampo Fiorini e Garetto, e in attacco Accursi e Parigi. Chi vince nei quarti affronterà l’Altamura in trasferta.

In maglia a bande biancorosse il Vicenza, in tenuta blu, con rifiniture bianche, il Rimini.

PRIMO TEMPO

13′ punizione per il Vicenza: pallone in mezzo, Fantoni commette fallo su Gorelli e l’arbitro gli mostra il giallo. Diffidato, in caso di passaggio del turno del Vicenza salterà la prossima gara di Coppa.

15′ il primo tiro in porta della partita è di Capone, Vitali ribatte il suo destro da fuori area.

19′ su un lancio in profondità di Rossi, Garetto di testa anticipa Greco, mettendo in angolo, il primo della partita.

Dalla bandierina Capone, sulla respinta corta della difesa Talarico calcia, la retroguardia romagnola fa muro.

30′ secondo corner per i padroni di casa: Capone per Greco, girata di prima, Vitali salva in angolo con un gran riflesso. Nulla di fatto sugli sviluppi del tiro dalla bandierina.

31′ dopo un pallone mal gestito dai romagnoli si incrociano le gambe di Lepri e Zamparo, per il direttore di gara è rigore. Dagli undici metri Capone trasforma, nonostante Vitali si tuffi dalla parte giusta (alla sua destra). Primo centro in stagione per l’ex Atalanta.

33′ il tiro di Accursi dalla distanza è a fondo campo.

35′ break di Gorelli, che anticipa Zamparo e consegna a Garetto, pallone largo a Falbo, cross per Parigi, la difesa veneta allontana.

37′ punizione dalla trequarti per il Rimini: il cross di Cinquegrano finisce direttamente a fondo campo.

Si va all’intervallo, senza recupero, con il Vicenza avanti 1-0 ed il Rimini mai veramente pericoloso nei primi 45 minuti.

SECONDO TEMPO

Tre cambi nell’intervallo per mister Buscè: dentro Langella, Longobardi e Malagrida per Fiorini, Lepri e Accursi. Ed è subito un Rimini diverso.

1′ il tiro di Parigi è deviato, la palla arriva a Cinquegrano, che da due passi spara alto. Occasionissima Rimini!

5′ girata di sinistro di Malagrida dall’altezza del dischetto, Massolo respinge.

8′ Zamparo ci prova due volte, nella prima occasione Falbo respinge di testa, nella seconda occasione il diagonale è largo.

9′ primo corner del match per il Rimini: Longobardi devia di testa da pochi metri, Massolo salva ancora la sua porta.

11′ Mogentale scappa via a sinistra, il suo cross è intercettato da Vitali, poi Langella spazza.

Una manciata di secondi dopo, dall’altra parte del campo, traversone di Longobardi da sinistra e torsione di testa di Parigi, nessun problema per Massolo.

13′ Massolo sbaglia il rinvio, Falbo recupera il pallone, ma il suo tiro è intercettato da Vescovi, poi il portiere vicentino evita il corner.

14′ traversone dall’out di sinistra di Falbo, Parigi non può indirizzare verso la porta, Cinquegrano sì: la sua incornata non lascia scampo a Massolo. Vicenza 1-Rimini 1 e primo gol in biancorosso per l’italo-argentino.

32′ Malagrida mette in mezzo da destra, Parigi di prima spedisce alto.

34′ secondo corner per i romagnoli: Megelaitis scambia con Falbo e mette in mezzo, Bellodi schiaccia di testa da ottima posizione, la sfera rimbalza a terra e finisce oltre la traversa. Altra occasione clamorosa per il Rimini!

40′ il sinistro di Zamparo dal limite dell’area è a fondo campo.

44′ Rolfini tenta la rovesciata, bel gesto tecnico ma parata facile per Vitali.

Tre i minuti di recupero.

