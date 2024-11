308mila passeggeri in 10 mesi per l'aeroporto: già superato il 2023

🔊 Ascolta l\'audio

Si è conclusa ad ottobre la summer season aeroportuale che ha permesso allo scalo riminese di sfiorare i 308mila passeggeri in 10 mesi. Un dato già superiore a quello dell’intero 2023 quando furono circa 280mila. A rendere noti i numeri è la società di gestione AIRiminum 2014. L’andamento gennaio-ottobre 2024 segna una crescita del 15% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. “Escludendo il traffico russo e ucraino, con riferimento agli “Altri mercati” e ai “primi 10 mesi dell’anno”, è il terzo risultato di tutti i tempi dell’aeroporto di Rimini. Posizione questa che si andrà a consolidare a fine anno” spiega la società.

Si conferma elevato il tasso di riempimento dei voli, pari all’87%. Nel 2023 l’aeroporto di Rimini era il terzo in Italia con l’88% dopo Roma Ciampino (90%) e Trapani (92%). Kaunaus è la rotta di linea col tasso più alto, 93,1%.

Le prime 7 destinazioni sono Tirana (circa 53 mila passeggeri), Cagliari (45 mila), Palermo (41 mila), Budapest (31 mila), Kaunas (31 mila), Vienna (24 mila) e Londra (23 mila). Con riferimento alle rotte di Palermo e Cagliari il traffico incoming, ossia di passeggeri che da Sicilia e Sardegna vengono a Rimini per motivi leisure o business, è rispettivamente il 47,6% e 47,2%.

Ryanair rappresenta circa il 75,6% del traffico commerciale mentre Wizzair circa il 17,6%. Il traffico estero è pari a circa il 71,4% (primi 5 mercati esteri: Albania circa 17,6%, Ungheria circa 10,4%, Lituania circa 10,3%, Austria circa 8,0% e Regno Unito circa 7,5%).

Buon andamento quello del mese di ottobre che ha visto quasi 31 mila passeggeri con un incremento del 49% sul 2023. I 94 voli commerciali (188 movimenti) del mese hanno volato con un tasso di riempimento dell’84,1%. Le prime 6 destinazioni sono state Palermo (circa 5,5 mila passeggeri), Tirana (5,4 mila), Cagliari (4,6 mila), Kaunas (3,9 mila), Vienna (3,3 mila ) e Budapest (3,3 mila passeggeri). I voli per Tirana hanno avuto un riempimento del 92%, quelli per Kaunas del 91,4%.

Con la conclusione della summer, al Fellini in questo momento (e fino alla fine del mese di marzo) restano operativi solo due collegamenti di linea: Cagliari e Tirana. Una fase interlocutoria in attesa di nuovi annunci che potrebbero arrivare già entro novembre e riguardare probabilmente l’estate 2025. Da tempo AIRiminum sta lavorando per potenziare le rotte nel Regno Unito ma anche verso il nord Europa e con hub italiani come Roma e Milano (in ottica fieristico/congressuale). Potenziamenti necessari per raggiungere l’obiettivo dei 400mila passeggeri annunciato dall’Ad Leonardo Corbucci ma anche per dare seguito agli impegni economici che si sono assunti gli Enti Pubblici. Il Comune di Rimini ad esempio ha inserito nel bilancio 2024 un capitolo di spesa sulla promozione turistica da tre milioni di euro in tre anni, che ha come destinatario specifico proprio l’aeroporto e altre risorse sono previste dai bandi della regione Emilia-Romagna per azioni di marketing.