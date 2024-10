La Lasersoft Riccione attende Verona per la terza giornata di campionato

🔊 Ascolta l\'audio

Secondo impegno casalingo stagionale per la Lasersoft Riccione, che domani (sabato) alle 18.00 scenderà in campo al Fontanelle di viale Capri 8 a Riccione, per sfidare le veronesi della Smapiú Arena Volley nella terza giornata d’andata del girone C di serie B1 femminile.

Le riccionesi si troveranno di fronte una formazione esperta della categoria che, nonostante ancora ferma in classifica, si è ben comportata al suo esordio a Castelfranco Veneto con la Pallavolo Giorgione. Nell’ultimo incontro le scaligere hanno osservato il turno di sosta forzato, a causa del rinvio della gara con la Libertas Forli.

La matricola Lasersoft è reduce da due buone prestazioni, la prima casalinga con Castelbellino che ha portato subito i primi tre punti in classifica e anche nel derby a Cesena la squadra ha giocato una buona pallavolo ed è riuscita ad essere propositiva su un parquet tra i più complicati della categoria.

Le riccionesi cercheranno di sfruttare al meglio il fattore casalingo mettendo in campo la stessa compattezza e determinazione viste già nelle prime due partite.