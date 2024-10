Al via Ecomondo Off: incontri, mostre e visite guidate per scuole e cittadini

🔊 Ascolta l\'audio

In occasione di Ecomondo, Rimini Blue Lab propone un programma di incontri, mostre e visite guidate per la cittadinanza e avvia le attività progettate per le scuole del nostro territorio. Dal 5 al 26 novembre prende il via Rimini Blue Lab per Ecomondo Off, un calendario di più di 20 appuntamenti in diversi spazi della città così come all’interno della Fiera, che non si limita alla settimana di Ecomondo, ma che si estende anche nei prossimi mesi per dare continuità all’impegno sul presente e sul futuro verde e blu di Rimini.

Complice anche l’apertura della sede di Rimini Blue Lab presso Laboratorio Aperto, diversi spazi della città, dal centro storico alla Cineteca, dalla Biblioteca al Museo Fellini, accoglieranno i visitatori e le scolaresche, che tra scienza, arte, sperimentazione visiva e didattica potranno avvicinarsi al lavoro del “laboratorio verde e blu” della città: un percorso di lungo periodo che mira a costruire e consolidare la relazione tra istituzioni e cittadinanza sui temi della sostenibilità, della biodiversità, del mare e del verde.