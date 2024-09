Stefano Petracca a 360° sul Rimini F.C.: “Gaiofana, via ai lavori entro l’anno”

🔊 Ascolta l\'audio

Stefano Petracca, presidente di Responsible, la società che si è aggiudicata la gestione del centro sportivo della Gaiofana, nonché marito della presidente del Rimini F.C., Stefania Di Salvo, è intervenuto lunedì sera a “Calcio.Basket”.

Sul centro sportivo nell’ex area Ghigi. “È una struttura con ben sette campi da calcio, ci sarà una struttura polivalente che verrà utilizzata sicuramente come palestra o per altri sport, ci sarà una pista ciclo-podistica, ma la cosa più importante è la struttura al centro di quest’area, che permetterà di sviluppare oltre ad uffici, area di ristorazione e spogliatoi, un’attività riabilitativa, che è la parte molto attinente all’attività di Responsible. Ci sarà spazio per delle stanze che ospiteranno i giovani calciatori. Verrà utilizzata sicuramente non soltanto per la Rimini Calcio, è un centro sportivo per tutta la città di Rimini, ma è chiaro che la Rimini Calcio avrà lì la propria casa. Credo sia una svolta se si pensa a costruire un futuro per il club“.

Quanto saranno importanti anche per la squadra centro sportivo e nuovo “Romeo Neri”? “Secondo me sono il fulcro e sono forse il punto d’equilibrio da trovare, quello più difficile, l’equilibrio attuale del campo da far combaciare con uno sforzo economico davvero importantissimo per realizzare quelle strutture. Noi come imprenditori ci siamo impegnati. Attualmente abbiamo la garanzia del centro sportivo con un accordo già siglato, riuscire ad averla per lo stadio sarebbe qualcosa di unico e permetterebbe al Rimini di essere strutturato come club che militano in altre leghe. Senza strutture si può sempre parlare di calcio, di idee, di obiettivi, di target, è chiaro che tutti vogliono giocare per vincere, ma a lungo andare saranno le strutture quelle che daranno il la a quello che sarà il Rimini Calcio dei prossimi anni“.

Quanto possono viaggiare in parallelo il risultato sportivo e quello che la società sta facendo per dotarsi di infrastrutture adeguate? “Io posso parlare per Responsible, non ho alcun ruolo nella Rimini Calcio, non posso parlare per Stefania (Di Salvo, ndr), mia moglie, che è la presidente, o per gli altri soci. Come ha detto la presidente l’anno scorso alla presentazione dell’azienda, anch’io sono un grande tifoso, come tutti, ma io sono un economista, mi occupo di finanza, sono forse il consulente finanziario gratuito della Rimini Calcio. Avendo studiato e analizzato la parte economica di tanti club in Italia, ma anche fuori dall’Italia, il Rimini dal punto di vista di budget sportivo non è il club di Serie C che spende meno. Sicuramente non è la filosofia dell’azienda, ma di tutta la società e del corpo dirigente, non è come le “altisonanti” in Serie C, con una proprietà che dice: io indipendentemente da tutto investo 10-12 milioni, quello che sia, provando ad avere il risultato sportivo dagli acquisti che faccio, avendo una rosa infinita, mettendo fuori rosa tanti giocatori, creando una insostenibilità aziendale che poi spesso porta a quello che si vede nel mondo del calcio, non solo in Italia: a fallimenti, a brutte soprese e cose inaspettate. Il Rimini è ben strutturato, ha un budget chiaro, commisurato a quello che ci si è sentito di fare. È una squadra che ha le sue potenzialità e se si trova il giusto mix, che è il mix ambientale, il mix psicologico, le tempistiche, avrà sicuramente un futuro importante già nel modo in cui è strutturata oggi. In futuro è chiaro che una volta fatti tutti gli altri investimenti si potrà pensare di cambiare qualcosa, ma non è quella la filosofia aziendale: andare a fare i grandi spendaccioni per poi sperare di avere un risultato. Sono troppe le squadre, da economista posso dire che è empiricamente provato che non è la squadra che spende di più ad avere i risultati. Ogni tanto succede, ma spesso no. L’anno scorso chi è salito non erano le squadre con i mega budget. Sono altre le componenti e le variabili che vanno a determinare il successo o no di una stagione. E poi questo è anche il bello del calcio”.

Da 0 a 100 il fatto di vedere uno stadio nei tempi prestabiliti a quale livello di certezza siamo? “Il fatto di avere una prima dichiarazioni di pubblico interesse credo che sia stato il primo step importante per la realizzazione di questo stadio. Si ha un segnale chiaro da parte dell’amministrazione locale che c’è tanta voglia e disponibilità di realizzare lo stadio. Ci sono anche delle leggi attuali che permettono di accelerare gli iter amministrativi, quindi le probabilità le ritengo alte. È difficile dare un numero, ma la ritengo una probabilità realistica e alta. Comunque sono già stati fatti degli sforzi importanti per realizzare il progetto che ha passato questo primo step della realizzazione di pubblico interesse, si stanno già investendo altri capitali con l’intento di creare un progetto definitivo. Quindi i presupposti ci sono tutti, parliamo sicuramente non di una teoria, ma di una probabilità seria”.

Com’è articolata la compagine che si occuperà della costruzione del nuovo stadio? “Aurora immobiliare è una società di sviluppo. Come saprete, hanno già sviluppato lo stadio di Frosinone e hanno altri progetti in itinere. Il mondo dello sviluppo di uno stadio è una tematica economica in teoria semplice, comunque abbastanza complessa. Avendo Rimini F.C. in prima fila in associazione temporanea d’impresa con Aurora, sono queste le due compagini che una volta che si andrà a bando avranno la prelazione per la realizzazione di questo stadio. È chiaro che noi come Responsible abbiamo interesse ad investire e valutare un investimento importante per la realizzazione dello stadio, serve sempre qualcuno che abbia un piano industriale importante. Nello stadio sono già previste attività mediche e sanitarie, quindi va da sé che essendo la Rimini Calcio di proprietà della presidentessa, che è comproprietaria e direttore generale di Responsible, attiva in maniera importante nell’ambito sanitario, da parte nostra ci sia un forte interesse a investire anche nello stadio”.

Qual è il bilancio di questo primo anno “riminese”? E com’è il vostro rapporto con la città di Rimini? “Credo che nessuno si aspettasse un anno come l’abbiamo vissuto: è stato un anno dalle fortissime emozioni. Posso dire di averlo vissuto da tifoso acquisito, è chiaro quando si è legati emotivamente, essendo mia moglie azionista maggioritaria e presidente della Rimini Calcio, è stata un’altalena di emozioni importantissime. Una partenza a livello sportivo molto molto difficile, abbiamo trovato una situazione (partendo dal presupposto che nel calcio non esistono società sane) da prendere in mano con molta attenzione, abbiamo valutato in fase di analisi prima di acquisirla, essendo noi abituati da imprenditori o a creare start up o a gestire start up o aziende, in Molise nelle strutture sanitarie arriviamo oggi quasi a 650 dipendenti, siamo con la Fiat il più grande datore di lavoro della regione. Quindi siamo abituati a delle strutture societarie diverse. Stiamo lavorando in questo primo anno per dare una struttura, con tutte le difficoltà che si possono trovare quando si va con le proprie idee a cambiare alcuni equilibri. Abbiamo trovato dei dipendenti molto molto molto legati, questa è una cosa bellissima: chi lavora per Rimini Football Club ama il club prima di tutto, questa è qualcosa su cui abbiamo potuto far leva. Quello su cui dobbiamo lavorare è il coinvolgimento del tessuto imprenditoriale di Rimini. Il club viene da tanti anni di problemi. Il club vive di progetti e di contributi che devono venire dal territorio. Lì c’è tanto lavoro da fare. Ci sono aziende che danno un supporto importante nel limite delle loro capacità, ma vedendo il tessuto economico di Rimini c’è veramente tanto da fare. La società si sta strutturando per essere credibile, per creare un percorso, per essere percepita come una società seria, per poi poter andare ad imbastire dei discorsi importanti con dei potenziali partner locali, attualmente i grandi sponsor non sono riminesi. Stefania veniva a Rimini da ragazzina, io venivo a Rimini da ragazzo, quando ancora non ci conoscevamo. Quello che non è cambiato è la famosa accoglienza: ci si sente subito a casa, subito accolti. Sicuramente tutti i soci e i dirigenti hanno apprezzato il supporto ricevuto nei periodi di crisi, con i risultati negativi, con tutte le critiche che ci stanno nel mondo del calcio, quando il risultato non c’è si viene criticati anche in maniera pesante, ma quello che non è mai mancato è il supporto della tifoseria e della città”.

Quali sono le tempistiche per centrare un obiettivo importante sul campo e come vivete in famiglia le critiche? “È un equilibrio molto difficile da trovare oggettivamente. Noi siamo ambiziosi, come tutti, non siamo partiti con questo progetto con l’intenzione di perdere, di far male. Chi ha sposato questo progetto sa che non è un’idea nata così da un giorno all’altro. È un progetto che è nato ed è maturato sul principio di fiducia e di competenza. L’unica critica che a me, quasi più a Stefania, fa male è quando si sentono le critiche di incompetenza o inesperienza del gruppo manageriale del Rimini di oggi. Se uno va a leggere i curricula del gruppo manageriale sono di tutto rispetto, e non solo per il settore giovanile. Sono persone che hanno una reputazione incredibile, hanno un’esperienza importante e sono molto conosciute nell’ambito del calcio. È un gruppo che si è conosciuto prima di intraprendere un percorso. Ci sono voluti due anni, noi la pazienza e la lungimiranza le abbiamo. Speriamo di avere il risultato sul campo il prima possibile. Sarebbe un’utopia dire l’anno prossimo, fra due anni o tre anni il Rimini sarà in B. Noi il Rimini lo vorremmo in B l’anno prossimo possibilmente, ma è chiaro che è un’ambizione come l’hanno in tanti. L’importante è lavorare con coerenza. I momenti difficili dell’anno scorso credo abbiano provato il gruppo dirigenziale insieme alla presidente, che sono stati capaci di risolvere una situazione abbastanza critica e portarla avanti con professionalità. Quindi io confido che i tempi possano essere i più brevi possibili”.

È ipotizzabile una tempistica di inizio lavori per il centro sportivo della Gaiofana? “Sicuramente quest’anno. Tra un paio di settimane faremo una presentazione ufficiale, attualmente gli architetti e i designer stanno lavorando ai render e alla finalizzazione del progetto, che sarà sicuramente bello ed emozionante. Abbiamo da contratto 90 giorni dalla firma della convenzione per presentare il progetto definitivo, che è quindi già quasi ultimato. Sicuramente prima di fine anno inizieranno i lavori. Noi ce la metteremo tutta per avere una struttura pronta, almeno i campi, per la nuova stagione, magari già per il ritiro della prima squadra del prossimo anno, nel mese di giugno. I lavori sono stimati in 12 mesi al massimo”.