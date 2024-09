Lucchese-Rimini: diretta testuale

🔊 Ascolta l\'audio

LUCCHESE-RIMINI (calcio d’inizio alle ore 20:45 allo stadio “Porta Elisa” di Lucca)

IL TABELLINO

LUCCHESE:

RIMINI:

ARBITRO: Enrico Gemelli di Messina.

ASSISTENTI: Michele Colavito di Bari e Mario Pinna di Oristano.

4° UFFICIALE: Andrea Scarano di Seregno.

RETI:

AMMONITI:

NOTE. Corner:.

I RISULTATI DELLA 4a GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE C GIRONE B E LA NUOVA CLASSIFICA

CRONACA E COMMENTO

Il Rimini va a caccia di riscatto, dopo aver conquistato un solo punto nelle prime tre partite di campionato, al “Porta Elisa” di Lucca, in una regione, la Toscana, tradizionalmente avara di soddisfazioni per i colori biancorossi. La Lucchese, che in classifica ha 4 punti, vuole a sua volta rifarsi davanti al pubblico amico della sconfitta patita per mano del Gubbio alla seconda giornata. Buscè deve fare a meno degli esterni Chiarella, Cioffi e Malagrida.

PRIMO TEMPO

La vigilia dell’allenatore del Rimini F.C., Antonio Buscè.