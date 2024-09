All'Italian Bike Festival "La Gialla Family". Protagonista anche lo Slow Tourism

🔊 Ascolta l\'audio

ALL’ITALIAN BIKE FESTIVAL LA VOLATA DEI BIKER IN ERBA DELLA “JUNIOR TROPHY” E GRANDE PARTECIPAZIONE PER LA PRIMA EDIZIONE DE “LA GIALLA FAMILY”, LA PEDALATA PER TUTTA LA FAMIGLIA

L’Italian Bike Festival, salone internazionale dedicato al mondo bike e alla mobilità slow organizzato da Movestro con il supporto di APT Servizi Emilia-Romagna e Visit Romagna, rinnova il suo impegno verso la promozione del ciclismo lento.

Non è un caso che la grande novità del palinsesto di gare de “La Gialla Cycling” è stato il nuovo percorso “La Gialla Family”, 25 chilometri da fare in sella alla bici, adatto a tutti, un modo per scoprire il paesaggio e le bellezze del territorio emiliano-romagnolo lungo la suggestiva pista ciclabile del Conca.

Alla pedalata, che si è svolta oggi (14 settembre, ndr), hanno partecipato circa 150 tra famiglie, piccoli ciclisti, neofiti e appassionati, che hanno scelto di trascorrere un pomeriggio in allegria. Con partenza dal Parco del Sole di Misano Adriatico, attraverso l’Ecovia del Mare, hanno poi tagliato il traguardo in pista al Misano World Circuit “Marco Simoncelli”.

Il cicloturismo, comparto al quale la manifestazione dedica ampio spazio nel corso della tre giorni, continua a confermarsi uno dei segmenti economici più impattanti in Italia: l’Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio restituisce la stima di oltre 56 milioni di presenze cicloturistiche nel 2023, il 6,7% delle presenze complessive registrate in Italia.

Un altro importante evento è stata “La Junior Trophy” la gara più partecipata in Italia riservata alle categorie federali dei giovanissimi dai 7 agli 11 anni (340 partecipanti) che si è disputata all’interno di un anello chiuso del circuito.

A dare il massimo i biker in erba che si sono sfidati in sella alle proprie bici, in corsa sul rettilineo principale fino al passaggio davanti alla mitica curva del colore giallo, quella dei tifosi del pluricampione Valentino Rossi. Lungo questo percorso, alla fine del quale è stato posto il traguardo, i partecipanti si sono sfidati in un numero di giri in base alla loro categoria.

I PREMIATI

Classifiche G1

MASCHI

Broccolo Alessandro, Lisotti Nicolò, Bollini Elia

FEMMINE

Luna Francesca, Angora Emily, Paci Giulia

Classifiche G2

MASCHI

Baraldo Mattia, Dominici Alessandro, Sangiorgi Andrea Tommaso

FEMMINE

Papetti Rachele, Agostini Ginevra, Nardini Sveva

Classifiche G3

MASCHI

Fioretti Nicola, Muratori Simone, Battelli Paolo

FEMMINE

Bollini Viola, Aveta Marisol, Pirazzoli Azzurra

Classifiche G4

MASCHI

Ringhini Marco, Maioli Martin, Caprara Jason

FEMMINE

Vanuzzo Viola, Filottrani Sara, Santucci Clara

Classifiche G5

MASCHI

Cesarini Lorenzo, Carroli Elia, Sangiorgio Alessandro Mattia

Botondi Francesco, Tudisco Ludovico, Buda Gabriel (2ª batteria)

FEMMINE

Di Pardo Beatrice, Neri Sara, Sambi Corinna

Classifiche G6

MASCHI

Coletta Francesco, Biancini Alessio, Catalani Gianluca

Bellettini Alessandro, Mattoscio Flavio, Chiusi Giulio (2ª batteria)

FEMMINE

Buldorini Isabel, Luna Alessandra, Cecchini Carlotta

Lo spettacolo continua anche domani, domenica 15 settembre, in occasione dell’ultima giornata di evento, con le gare in partenza alle 8:30 dall’IBF con “La Gialla Strada” – con i due percorsi “Il Lungo” (103 chilometri e 1700 metri di dislivello con cronoscalata) e “Il Corto” (63 chilometri e 800 metri di dislivello) – e “La Gialla Gravel”, il grande raduno dei gravelisti – con i due percorsi “Il Tosto” (102 chilometri, 1800 metri di dislivello con cronoscalata) e “Il Morbido” (72 chilometri, 1000 metri di dislivello). Quest’anno sarà possibile partecipare in squadra e concorrere come “squadra più numerosa”.

TRA I PROTAGONISTI DELLA SETTIMA EDIZIONE ANCHE LO SLOW TOURISM

Turismo e cicloturismo, promozione dei territori, smart mobility e mobilità slow, questi i temi di approfondimento dei 17 talk di Turismo di IBF -Italian Bike Festival, il salone internazionale dedicato al mondo bike e alla mobilità slow organizzato da Movestro con il supporto di APT Servizi Emilia-Romagna e Visit Romagna.

Stando ai dati dell’Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio ISNART (Istituto Nazionale Ricerche Turistiche), il segmento economico del cicloturismo è sempre più consolidato: secondo le stime, il cicloturismo nel 2023 ha generato quasi 57 milioni di presenze, per un impatto economico diretto superiore ai 5,5 miliardi e il record di 22 milioni di biciclette ed e-bike vendute in Europa nel 2021 (fonte: Rapporto European bicycle industry and market profile 2022 della Confederazione dell’industria europea di biciclette -Conebi).

In molte regioni dell’Italia il cicloturismo rappresenta già un’eccellenza, mentre una significativa crescita nel recente periodo è stata vissuta da alcune aree sulle quali si rivelano necessari maggiori investimenti.

È stato proprio il palco dell’Arena Talk Turismo lo stage nazionale per presentare al pubblico e agli operatori del settore, “Viaggio Italiano – Scopri l’Italia che non sapevi”, l’iniziativa del Ministero del Turismo e la Commissione Politiche per il Turismo della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in collaborazione con ENIT. Un progetto interministeriale con l’obiettivo di creare una sinergia tra regioni per sviluppare itinerari e percorsi turistici tematici che permettano di attraversare l’intera penisola “idealmente” in un unico viaggio.

All’Italian Bike Festival si è parlato e si parlerà anche domani de “Le vie del BIKE”, in collaborazione con la Regione Marche in qualità di regione capofila per la promozione del “Turismo Attivo”, mediante la mappatura e la valorizzazione di itinerari cicloturistici su tutta la penisola.

Tra le regioni più votate al cicloturismo c’è l’Emilia-Romagna, con 9mila km tra piste ciclabili e tracciati sterrati per mountain bike ed E-bike, 10 Ciclovie, una ventina di Club di Prodotto e circa 300 Bike Hotels in tutto il territorio, che si presenta come una delle principali destinazioni del turismo sportivo nel panorama mondiale, con le tre tappe Firenze-Rimini, Cesenatico-Bologna e Piacenza-Torino del Tour de France 2024, oltre alla partenza della 13a tappa del Giro d’Italia 2024, Riccione-Cento.

Non sono mancati gli incontri dedicati anche al cicloturismo enogastronomico, che vede in vetta la Toscana, regione con il maggior numero di cantine e di Strade del Vino e dei Sapori.

Cicloturismo ma non solo, però, a IBF, dove si sono svolte le premiazioni della prima edizione dei BIKE AWARDS. Una serata, su invito, dove sono state celebrate le aziende e i protagonisti del settore. Sono stati premiati la Regione Toscana per gli itinerari cicloturistici, Guerciotti per la carriera (sul palco Micaela, Paolo e Alessandro Guerciotti), Bosch per l’innovazione, Schwalbe per l’azienda green e l’Eroica per le imprese sportive.

GLI APPUNTAMENTI DELL’ARENA TALK TURISMO E GLI OSPITI DI DOMENICA 15 SETTEMBRE

IBF TOURISM

Dalle 10.30 di domenica 15 settembre, una serie di appuntamenti si susseguiranno sul palco dell’Arena Talk Turismo.

“Le vie del BIKE”: itinerari cicloturistici del progetto “Viaggio Italiano-Scopri l’Italia che non sapevi”, “Avventure in mountain bike tra sentieri e bike park”, “Sulle strade dei vini e dei sapori in bicicletta”.

Dalle 13.30 spazio a “Le grandi salite del ciclismo”, per poi dare spazio, alle 14.30, a “Bicicletta e territori sostenibili”. Alle 15.30 “Le tante anime della bicicletta attraverso gare ed eventi da non perdere”. La terza e ultima giornata sul palco dell’Arena Talk Turismo si chiuderà alle 16.30 con “L’incontro di atleti professionisti e di appassionati ai grandi eventi”.

OSPITI E ATLETI DEL 15 SETTEMBRE 2024

Fabio Aru (stand Specialized – L12); Bianchi Erika (stand ORBEA – R22); BlondiEbike (stand FSA – G1); Virginia Cancellieri (stand ORBEA – R22); Claudio Chiappucci (stand Giant U9 – ore 12:30) e (stand Amaro del Ciclista – K4); Chiara Ciuffini (stand Specialized – L12); Tom Dumoulin, alle 12:30 (stand GIANT – U9); Eva Lechner (stand FSA – G1); Luca Lombardo (stand ORBEA – R22); Daniel Oss (stand SPECIALIZED – L12); Ned Overend (stand Specialized – L12); Pellizzari Giulio alle 11:00 (stand BRIKO – P23); Roren Marius (stand FSA – G1) e Stefano Udeschini (stand ORBEA – R22).