Carpi-Rimini: diretta testuale

🔊 Ascolta l\'audio

CARPI-RIMINI 2-2 PARZIALE

IL TABELLINO

CARPI: 1 Sorzi, 16 Tcheuna, 13 Panelli (40′ st 23 Sall), 6 Zagnoni, 5 Calanca (32′ st 19 Rossini), 21 Forapani, 4 Mandelli, 30 Contiliano, 17 Sereni (11′ st 72 Cortesi), 7 Stanzani (11′ st Saporetti), 27 Gerbi (33′ st 90 Figoli,). A disp.: 22 Pezzolato, 12 Lorenzi, 2 Verza, 15 Zoboletti, 11 Amayah, 8 Nardi. All. Serpini.

RIMINI: 91 Colombi, 3 Falbo, 6 Gorelli, 10 Malagrida, 23 Megelaitis, 28 Longobardi (48′ st 46 Cinquegrano), 33 Langella, 77 Cioffi (43′ st 8 Semeraro), 80 Garetto, 97 Parigi (19′ st 34 Ubaldi), 98 Lepri. A disp.: 1 Vitali, 12 Sammarini, 5 Fiorini, 20 Accursi, 25 Lombardi, 29 Dobrev, 30 De Vitis. All. Buscè.

ARBITRO: Gabriele Restaldo di Ivrea.

ASSISTENTI: Simone Pistarelli di Fermo ed Emanuele Bracaccini di Macerata.

4° UFFICIALE: Michele Pasculli di Como.

RETI: 38′ pt Longobardi, 14′ st Gerbi, 37′ st Garetto, 42′ st Saporetti.

AMMONITI: Parigi, Panelli, Mandelli, Gorelli.

NOTE. Corner: 1-8.

I RISULTATI DELLA 1a GIORNATA DEL CAMPIOANTO DI SERIE C GIRONE B E LA CLASSIFICA

CRONACA E COMMENTO

Prima di campionato sul campo della matricola Carpi per il Rimini. I biancorossi si presentano al “Cabassi” forti dei due successi di Coppa con Arzignano Valchiampo e Lumezzane. Mister Buscè deve fare a meno degli infortunati Bellodi e Chiarella.

Prima del calcio d’inizio osservato un minuto di raccoglimento in ricordo di Sven-Göran Eriksson, scomparso oggi.

Rimini in tenuta blu, in bianco con i numeri rossi i padroni di casa.

PRIMO TEMPO

3′ il Carpi batte il suo primo corner, dopo una chiusura di Lepri. Dalla bandierina Mandelli, che poi prova a rimettere in mezzo, pallone tra le braccia di Colombi.

8′ anche il Rimini batte il suo primo angolo: Malagrida per il colpo di testa da centro area di Garetto, sfera oltre la traversa.

9′ secondo corner per gli ospiti: nulla di fatto.

10′ il primo tiro della partita: un destro dal limite dell’area di Forapani, pallone centrale che non crea problemi a Colombi.

12′ Tcheuna e Gerbi creano scompiglio nell’area biancorossa, la retroguardia di Buscè respinge.

16′ Gerbi si libera bene al limite dell’area, ma la mira è decisamente alta.

21′ Colombi è costretto a uscire per anticipare Stanzani, Gerbi recupera palla con la porta vuota ma non trova il bersaglio.

21′ cross da sinistra di Calanca, Gerbi svetta di testa, la mira è ancora imprecisa.

33′ terzo angolo per il Rimini: sugli sviluppi Langella calcia da fuori, un difensore si immola e ribatte con il corpo.

38′ Malagrida ruba palla e libera il tiro, conclusione deviata in angolo, il quarto per i biancorossi.

Dalla bandierina Falbo per lo stacco di testa vincente di Longobardi. Rimini in vantaggio al 38′.

Si va all’intervallo, dopo due minuti di recupero, con il Rimini avanti di un gol.

SECONDO TEMPO

La ripresa inizia con un tiro di Parigi dal limite dell’area, dopo una sponda di Garetto, sfera a fondo campo. Sono passati appena 30″.

5′ Malagrida calcia in corsa, Zagnoni devia la sua conclusione in angolo.

6′ Falbo dalla bandierina, sfera tra i guanti di Sorzi.

7′ altro angolo per il Rimini, sempre battuto da Falbo, la difesa di casa allontana. Ma è un Rimini che non si fa schiacciare nella propria metà campo.

9′ gran tiro di Langella, Sorzi si distende e devia in angolo, il settimo per il Rimini.

Sugli sviluppi cross basso di Cioffi, Malagrida calcia, Sorzi neutralizza in due tempi.

14′ punizione dalla trequarti per il Carpi: Mandelli mette al centro, Gerbi di testa mette in rete. 1-1.

17′ Longobardi controlla a metà campo e avanza, poi serve Megelaitis, il cui tiro sorvola la traversa.

20′ Gerbi riceve a sinistra e serve Forapani, la cui conclusione a giro finisce a fondo campo.

21′ Malagrida si accentra, partendo da sinistra, il suo tiro è alto.

22′ ottavo angolo per gli ospiti: Malagrida si ritrova il pallone a centro area, ma calcia fuori. Occasione sprecata!

29′ Cioffi fa filtrare per Garetto, il cui tentativo di cross tocca la parte alta della traversa.

32′ Cortesi avanza e tenta la rasoiata dal limite, pallone a lato con Colombi proteso in tuffo.

33′ ancora Cortesi si presenta a ridosso dell’area in maniera pericolosa, finisce a terra ma solo perché sbilanciato, fa bene l’arbitro a lasciare proseguire.

37′ ancora Malagrida è scatenato a sinistra, il suo cross verso Ubaldi è intercettato.

Sul proseguo dell’azione spunto a destra di Cioffi, pallone al centro per la battuta vincente, da due passi, di Garetto. 2-1 per gli ospiti e festa sotto gli oltre 350 tifosi riminesi al seguito.

42′ la reazione del Carpi è immediata, Saporetti devia in rete per il 2-2.

Cinque i minuti di recupero.

46′ è provvidenziale la chiusura di Lepri su un pallone filtrante per Sall.

48′ altra punizione dalla trequarti per i locali: batte Mandelli, Rossini tenta la rovesciata, pallone debole tra le braccia di Colombi.

La vigilia dell’allenatore del Rimini F.C., Antonio Buscè.