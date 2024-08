Incendio a Riccione. Alta colonna di fumo, intervengono i Vigili del Fuoco

🔊 Ascolta l\'audio

Un incendio è scoppiato nel pomeriggio nella zona del Lago Arcobaleno di Riccione, in viale Murano a ridosso di via Veneto. Secondo le prime informazioni le fiamme sono scoppiate nel giardino di una casa privata, che si trova affianco a diversi capannoni industriali, dove era ammassato della legname e dei bancali di una ditta idraulica. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, con due mezzi, che sono riusciti in breve tempo a spegnere l’incendio. Non risultano feriti. Il fuoco ha causato una consistente colonna di fumo visibile ad ampia distanza. Un primo soccorso è stato portato da un mezzo di una ditta di auto spurghi che ha sede a pochi metri dal luogo dove è avvenuto il fatto.