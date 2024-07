Terrazza Dolce Vita: Lino Banfi apre le serate al Grand Hotel

🔊 Ascolta l\'audio

Sarà uno dei mattatori della commedia all’italiana, Lino Banfi (noto anche per la sua interpretazione di nonno Libero nella serie tv “Un medico in famiglia”), ad aprire martedì la nuova edizione de “La Terrazza della Dolce Vita” al Grand Hotel di Rimini. Al timone Simona Ventura e Giovanni Terzi, che accoglieranno anche l’ex presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini.

Mercoledì 31 luglio sarà la volta di Ricky Tognazzi, che sbarca a Rimini dalla Sicilia dove è impegnato nelle riprese del nuovo film “Francesca e Giovanni“, diretto insieme a Simona Izzo, tributo alla memoria di Francesca Morvillo, una delle prime magistrate in Italia e moglie del giudice antimafia Giovanni Falcone. Tognazzi presenterà anche la mostra “Ugo di noi. 101 anni di Ugo Tognazzi”, prima grande esposizione monografica in omaggio all’attore più eclettico della storia del cinema italiano. Allestita nella Residenza adiacente il Grand Hotel, con un percorso tra fotografie, testi, locandine, cimeli di famiglia, articoli di giornali, contributi audiovisivi e inediti, la mostra -aperta con ingresso gratuito fino al 15 settembre- è un omaggio al pensiero di un grande artista unico e in controtendenza con il costume italiano dell’epoca.

Gli incontri de “La Terrazza della Dolce Vita” continuano giovedì 1 agosto. Tre gli ospiti della coppia Ventura-Terzi: il giornalista Umberto Brindani, direttore del settimanale Gente con una lunga carriera alle spalle, dal mensile Espansione, passando successivamente al quotidiano finanziario Italia Oggi e poi a Panorama, rivestendo la carica di condirettore. Brindani porta a Rimini il suo libro, appena editato da Curcio, dal titolo: “Suicidio Imperfetto”.

La serata proseguirà con l’intervista al conduttore di “Mi manda Rai 3” Federico Ruffo. Ruffo, giornalista e scrittore specializzato in indagini legate al calcio, presenta a Rimini il libro “Ingiustizia Sportiva” (scritto a 4 mani con Jacopo Ricca e pubblicato da Mondadori). Il terzo ospite sarà Matteo Marani, già direttore del Guerin Sportivo (2008-2016) e di Sky Sport 24 (2016-2018), dal 2023 presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico.

Sempre il primo agosto sulla spiaggia del Grand Hotel di Rimini si potrà partecipare alle lezioni gratuite di Bikram Yoga (dalle 09.00 alle 10.30 e dalle 18.00 alle 19.30), con gli insegnanti Dino Baranzelli e Giovanna Contardi, insieme a Simona Ventura. Le lezioni proseguiranno il 3 agosto dalle 09.00 alle 10.30 e dalle 18.00 alle 19.30 e il 4 agosto dalle 09.00 alle 10.30. Per prenotazioni: bikramyoga.terrazza2024@gmail.com.

. Le serate sono a ingresso gratuito con prenotazione alla mail: terrazzadolcevita@grandhotelrimini.com e al numero telefonico: 0541/22122.