Ritorna la passione milanese per la Riviera, almeno sui bianri

Tra le tante statistiche sul turismo estivo, arrivano anche quelle di Trainline, l’app leader in Europa per l’acquisto di biglietti di treni e pullman, che ha analizzato l’impatto del turismo estivo sul sistema ferroviario registrando dati in generale aumento per gli spostamenti su ferrovia verso le località turistiche.

In particolare, si nota la significativa rimonta della Costa Adriatica tra Emilia-Romagna e Marche. Tra le destinazioni con il maggior incremento di biglietti prenotati tra luglio e agosto svettano, quanto ad aumento, Cattolica-San Giovanni-Gabicce con +134%, Porto San Giorgio–Fermo con +133% e Riccione con +128%. Ma anche Milano che ha visto un aumento del 42% dei passeggeri diretti a Rimini.

Guardando all’intera classifica ben 6 tra le prime 10 destinazioni sono località balneari della Costa Adriatica tra Emilia-Romagna, Marche e Abruzzo: alle prime tre si aggiungono, infatti, Bellaria (126%) Cervia–Milano Marittima (86%) e Vasto San Salvo (78%).

Le altre destinazioni di punta -. sempre in termini di incrementi – includono la Campania (Pisciotta-Palinuro 123%), la Liguria (Diano 102%) e la Calabria (Rosarno 102%), stazioni rinomate che raggiungono alcune delle spiagge italiane più famose.