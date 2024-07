Ogni estate Rimini porta a Rimini la sua croce social: 'attacco' dalla Calabria

🔊 Ascolta l\'audio

L’anno scorso ci furono i post burla con le immagini di gente che faceva il bagno tra acqua putrida e rifiuti con la didascalia “Quando ti godi il primo bagno d’estate a Rimini”. Burla che però non tutti trovarono divertente, in particolare gli albergatori di Rimini che hanno denunciato autori e diffusori di quei post. Quest’anno l’attacco social a Rimini, con toni più cauti a scanso di guai giudiziari, arriva dalla Calabria. E’ infatti diventato virale in questi giorni un post con la foto del mare di Rimini a fianco di quello di Soverato con la sottolineatura: come è possibile che tutte e due abbiano ricevuto la Bandiera Blu? Il dubbio è indirizzato a Rimini, immortalata con un tratto di mare torbido a confronto del mare del centro in provincia di Catanzaro, ritratto al top della sua limpidezza. Con tutto il rispetto per l’invidiabile blu di Soverato, per chi conosce le acque di Rimini è arcinoto che la torbidità può essere dovuta da tanti fattori che non hanno a che fare con l’inquinamento, ma agli autori ovviamente importa poco, così come i controlli a cui la qualità delle acque riminesi viene sottoposta. E c’è anche un’inesattezza che testimonia la preparazione in materia degli autori del post, che paradossalmente ‘promuovono’ Rimini oltre i suoi meriti. Rimini infatti la Bandiera Blu neanche l’ha ricevuta (per scelta, da alcuni anni non viene richiesta dall’Amministrazione Comunale).

Altrettanto ovviamente si tratta di post del tutto estranei ai canali ufficiali di promozione turistica di Soverato. Post che girano nei bassifondi di Facebook, spesso rilanciati da pagine che raccolgono contenuti qua e là dal web senza preoccuparsi della qualità: l’importante è che si faccia caciara (ovvero engagement, nella logica social). Post destinati a lasciare il tempo che trovano per essere rimpiazzati dal prossimo post virale.

Soverato non ha certo bisogno di questi espedienti per promuovere il suo bel mare. Rimini ormai ci ha fatto l’abitudine e attende il nuovo post ostile. Anzi, una conferma che, pur con tutti i suoi acciacchi, a livello balneare Rimini continua a rimanere lassù in alto: molti nemici, molto onore.