Addio all'attore Bruno Zanin, il Titta di Amarcord

Lutto nel mondo del cinema: è morto a 73 anni in una clinica di Domodossola l’attore e scrittore Bruno Zanin. Era nato a Vigonovo (Venezia) il 9 aprile 1951. A Cinecittà nel 1973 Zanin è stato notato da Federico Fellini che lo ha scritturato per interpretare il Titta di Amarcord. Diviso tra cinema e teatro, ha lavorato anche per Sthreler, Marco Tullio Giordana e Giuliano Montaldo. Poi la svolta per dedicarsi al giornalismo: per tre anni è stato in Bosnia ed Erzegovina, ha collaborato con Radio Vaticana come corrispondente di guerra. Aveva passato gli ultimi anni di vita in una baita tra i boschi della provincia di Verbania.