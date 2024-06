Gara2 BBC Grosseto-San Marino 8-1

🔊 Ascolta l\'audio

Il Bbc vince gara2 col punteggio di 8-1 grazie a un inizio a tutto gas, con 7 punti segnati al 1° inning. Niente da fare nel resto del match, con l’unico acuto in attacco rappresentato dal solo-homer di Pieternella al 5°. Lanciatore vincente Soto, perdente Pomponi.

LA CRONACA. Dopo i cinque punti nell’ultimo attacco di gara1, il Bbc ne segna sette nel primo di gara2. L’inizio sul monte di lancio di Francesco Pomponi è complicato, coi padroni di casa a entrare immediatamente in partita. Arrivano il doppio di Tomsjansen, i quattro ball a Herrera e quelli a Barcelan. Il singolo di Martini a basi piene vale il 2-0, poi Garcia è colpito e Noguera centra un altro singolo da due punti che vuol dire il 4-0. Il doppio di Bruno del 5-0 significa partita finita per Pomponi, con Luca di Raffaele a salire sul monte subendo però il triplo da due punti di Biscontri (7-0). Nei primi quattro attacchi San Marino va in base due volte, la prima col singolo di Celli al 1° e la seconda con quello di Angulo al 2°. Poi stop fino al 5°, quando Pieternella gira bene il lancio di Soto per il punto dell’1-7. Al cambio di campo il Bbc ristabilisce le distanze, con l’8-1 generato dal doppio di Franceschelli con due uomini in base. Il risultato non cambia più, la squadra di casa si aggiudica anche gara2.

BBC GROSSETO-SAN MARINO BASEBALL 8-1

SAN MARINO: Tromp ed (0/3), Diaz 3b (0/3), Celli ec (2/3), Alvarez r (0/3), Angulo 2b (1/3), Pieternella dh (1/3), Ferrini 1b (1/2), Lopez ss (0/3), Di Fabio es (0/2).

BBC GROSSETO: Tomsjansen ec (1/4), Herrera ss (0/2), Barcelan 3b (0/3), Martini 1b (1/4), Garcia dh (0/2), Noguera 2b (2/3), Bruno (Chelli 0/1) es (1/2), Biscontri r (1/3), Franceschelli ed (1/3).

SAN MARINO: 000 010 0 = 1 bv 5 e 2

BBC GROSSETO: 700 010 X = 8 bv 7 e 0

LANCIATORI: Pomponi (L) rl 0.0, bvc 4, bb 2, so 0, pgl 7; Lu. Di Raffaele (r) rl 5, bvc 3, bb 2, so 5, pgl 1; Severino (f) rl 1, bvc 0, bb 0, so 0, pgl 0; Soto (W) rl 7; bvc 5, bb 1, so 9, pgl 1.

NOTE: fuoricampo di Pieternella (1p. al 5°); triplo di Biscontri; doppi di Tomsjansen, Bruno e Franceschelli.