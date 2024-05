Pedrol e Baez lanciano una no-hitter. Gara1 BSC Grosseto-San Marino 0-3

🔊 Ascolta l'audio

Con una prestazione straordinaria del monte di lancio e un terzo inning chiave in attacco, San Marino vince 3-0 a Grosseto col Bsc e comincia così bene il terzo weekend di gare. Assoluti protagonisti Christian Pedrol e Fernando Baez, autori di una no-hitter combinata che non è perfect game solo per una base ball al primo inning. Un unico arrivo in base per il Bsc, sontuosa prova dei due lanciatori di serata.

LA CRONACA. San Marino deve fare a meno di Quevedo e Celli, acciaccati, con debutto da partente per Pedrol e posizione all’esterno centro occupata da Tromp (all’esterno sinistro va Pieternella). L’attacco sammarinese comincia a lavorare bene al 2°, col singolo di Alvarez e la base a Ferrini con due out. La terza eliminazione (Lopez F7) arriva subito dopo, ma la squadra comincia a essere pericolosa. Il terzo inning è quello decisivo. Di Fabio apre con la valida interna, per Tromp e Diaz ci sono due basi ball e, con i cuscini carichi, l’occasione è ghiotta. La volata di sacrificio al centro di Batista vale l’1-0, il singolo di Alvarez fa arrivare il 2-0 e per Angulo c’è un’altra volata, quella del 3-0. Vantaggio più che sufficiente, visto il lavoro sul monte di Pedrol e Baez. L’attacco sammarinese mette con costanza uomini in base: uno al 4° e al 5°, due al 6° e al 7°. Non arrivano però altre segnature e il punteggio rimane di 3-0. La

chiusura, con salvezza, è di un Baez perfetto per tre inning. Per lui, dopo le prime due eliminazioni (Funzione in diamante e Cappuccini F6), sette strikeout consecutivi per chiudere. San Marino vince 3-0 la prima partita allo Jannella col Bsc.

BSC GROSSETO – SAN MARINO BASEBALL 0-3

SAN MARINO: Tromp ec (0/3), Diaz 3b (1/3), Batista ed (0/3), Alvarez r (2/4), Angulo 2b (0/2), Pieternella es (1/3), Ferrini 1b (1/1), Lopez ss (0/3), Di Fabio dh (1/2).

BSC GROSSETO: Sellaroli dh (0/3), Aloma ss (0/2), Giordani ec (0/3), Cinelli r (0/3), Funzione 3b (0/2), Cappuccini es (0/2), Oldano ed (0/2), Luciani 1b (0/2), Tiberi 2b (0/2).

SAN MARINO: 003 000 0 = 3 bv 6 e 0

BSC GROSSETO: 000 000 0 = 0 bv 0 e 1

LANCIATORI: Pedrol (W) rl 4, bvc 0, bb 1, so 6, pgl 0; Baez (S) rl 3, bvc 0, bb 0, so 7, pgl 0; Barreto (L) rl 6, bvc 6, bb 4, so 4, pgl 3; Mega (r) rl 1, bvc 0, bb 1, so 1, pgl 0.

NOTE: nessuna battuta extra-base.