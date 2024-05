Pattinaggio Riccione: freestyle e artistico vanno a segno con un ricco medagliere

🔊 Ascolta l'audio

Freestyle

Al Campionato Regionale Inline Freestyle al Pattinodromo di Riccione (27 e 28 aprile) i 28 atleti riccionesi, sfidatisi in sette discipline, hanno portato a casa ben 22 ori, 22 argenti e 15 medaglie di bronzo.

Uno dei risultati più eclatanti è quello di Nicole Perrone, 11 anni, che ha gareggiato nella categoria Esordienti femminile conquistando ben 5 medaglie d’oro, una delle quali nella nuova disciplina, il Freejump (salto in alto con i pattini): al suo esordio infatti Nicole ha conquistato la medaglia d’oro nella sua categoria saltando ben 77 cm. Per tutti i ragazzi è arrivato il pass per il campionato italiano che si svolgerà a luglio in Sicilia.

Ricco sarà anche il calendario delle prossime competizioni nazionali per gli atleti: per le categorie dei più piccoli (Giovanissimi ed Esordienti ) si continua l’allenamento in vista del trofei italiano B. Tiezzi a Roma previsto i primi di giugno. Ma la stagione sportiva si concluderà con un importantissimo appuntamento a Riccione il prossimo luglio: la gara internazionale di world skate, la Riccione Beach Battle, organizzata dal Pattinaggio Riccione.

“Dopo una stagione difficile, dovuta ai danni riportati dalla struttura abituale dei nostri allenamenti in via Monte Rosa – commentano gli allenatori – è una grande soddisfazione vedere la passione e la determinazione dei nostri atleti che hanno continuato caparbi ad allenarsi nella struttura della parrocchia San Martino a Riccione paese. Nonostante le difficoltà, il numero degli atleti della disciplina è addirittura aumentato”.

Artistico

Arrivano importanti risultati anche per la sezione dell’artistico: giovedì 25 aprile a Modena al Campionato Regionale FISR (categoria allievi A) Viola Gabellini ha conquistato l’oro e il pass per i campionati nazionali prossimi. Risultato di rilievo anche per Annamaria Pagnotta, 4a classificata nella stessa categoria.