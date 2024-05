Gara2 BSC Grosseto-San Marino 10-5

🔊 Ascolta l'audio

Si condensa in tre giri di mazza la sconfitta pomeridiana del San Marino Baseball. Il doppio a basi piene di Aloma su Pomponi al 3°, il doppio a basi piene di Mercuri su Luca Di Raffaele al 5° e il fuoricampo di Giordani su Pascoli al 6°. Tre battute da tre punti, per nove segnature totali che lanciano il Bsc Grosseto verso la prima vittoria stagionale e San Marino verso la seconda sconfitta. Più valide battute (9 a 8) ma meno punti segnati (5 a 10) per una partita che ha visto i padroni di casa sempre in vantaggio.

LA CRONACA. Il Bsc ha modo di passare in vantaggio al 1° inning quando, dopo i singoli di Aloma e Giordani, un errore di tiro della difesa fa entrare l’1-0 locale. Al 2° la squadra maremmana riempie i cuscini con Tiberi (singolo), Funzione (base ball) e Sellaroli (colpito), col successivo doppio a sinistra di Aloma a far entrare i tre punti del 4-0. Dopo 8 out consecutivi per iniziare la gara, San Marino al 3° va in base con Lorenzo Di Raffaele (lancio pazzo sullo strikeout), con Tromp a prendersi subito dopo la base ball e Diaz a centrare il singolo dell’1-4. È un ottimo momento e Batista riempie le basi con un singolo, ma Alvarez è eliminato al piatto e si chiude la ripresa. Anche il 4° inning è chiuso a basi piene (Tromp F8), mentre al 5° ecco il fuoricampo da due punti di Alvarez che riduce la distanza tra le due squadre (3-4). Al cambio di campo il doppio a basi piene di Mercuri significa 7-3 Grosseto, con San Marino a segnare al 6° con le volate di Tromp e Batista e i padroni di casa a replicare per il 10-5 finale col fuoricampo da tre punti di Giordani. Gara2 è del Bsc Grosseto.

BSC GROSSETO-SAN MARINO BASEBALL 10-5

SAN MARINO: Tromp ec (0/2), Diaz 3b (2/4), Batista ed (1/2), Alvarez r (1/4), Angulo 2b (2/4), Pieternella es (1/4), Ferrini 1b (0/4), Lopez ss (1/2), Lo. Di Raffaele dh (1/2).

BSC GROSSETO: Sellaroli ed (0/3), Aloma ss (3/3), Giordani ec (2/4), Mercuri 3b (1/4), Cinelli r (1/3), Cappuccini es (0/3), Luciani (Oldano 0/1) 1b (0/2), Tiberi 2b (1/3), Funzione (Barreto) dh (0/1).

SAN MARINO: 001 022 0 = 5 bv 9 e 0

BSC GROSSETO: 130 033 X = 10 bv 8 e 0

LANCIATORI: Pomponi (L) rl 3, bvc 4, bb 2, so 3, pgl 3; Lu. Di Raffaele (r) rl 1, bvc 1, bb 1, so 2, pgl 2; Pascoli (f) rl 2, bvc 3, bb 0, so 4, pgl 3; Sireus (W) rl 4.1, bvc 5, bb 4, so 6, pgl 3; Artitzu (S) rl 2.2, bvc 4, bb 0, so 2, pgl 2.

NOTE: fuoricampo di Alvarez (2p. al 5°) e Giordani (3p. al 6°); doppi di Angulo (2), Aloma e Mercuri.