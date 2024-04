Tre medaglie dal Trofeo Monsub “Memorial Luigino Ceppi” per l'apnea sammarinese

🔊 Ascolta l'audio

La Federazione Sammarinese Attività Subacquee è stata impegnata su due fronti nell’ultimo weekend. Contemporaneamente allo svolgersi del “Memorial Glauco Sansovini” di tiro al bersaglio subacqueo, una rappresentativa della Sub Haggi Statti di tre atleti, guidati dal tecnico Giorgio Pierguidi, si è recata alla ventesima edizione del Trofeo Monsub “Memorial Luigino Ceppi” di apnea alla piscina Federico II di Jesi.

Alla gara, valevole per il Campionato Regionale Marche e di qualificazione per il Campionato Nazionale, sono state presenti 10 squadre e la società sammarinese si è posizionata al quarto posto assoluto dietro a Umbriasub, Centro Sub Monte Conero e Monsub Jesi, che si è aggiudicata la vittoria.

Ottime prestazioni nei singoli, in grado di portare a casa tre podi. Samanta Grossi conquista la medaglia d’argento nella categoria DNF; vittoria di Lorenza Angelini in seconda categoria e primo posto anche per Alvaro Casali in prima categoria.