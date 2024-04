Sciopero contro le morti sul lavoro: mobilitazione anche a Rimini

🔊 Ascolta l'audio

Giovedì 11 aprile ci sarà lo sciopero generale contro le morti sul lavoro, per ridurre le tasse su chi lavora o è in pensione e per un diverso modello nel fare impresa. Ad organizzarlo sono CGIL e UIL. L’astensione dal lavoro sarà di 4 ore al termine del turno per tutti i settori privati, ad eccezione dei settori dell’edilizia, legno, laterizi, lapidei e cemento, dove sarà di 8 ore. Nei settori dei grafici e delle telecomunicazioni, lo sciopero sarà invece nelle prime 4 ore di ogni turno. La mobilitazione toccherà anche Rimini dove è previsto alle 17 un presidio davanti alla Prefettura, in via IV Novembre.

In un volantino, i sindacati evidenziano le ragioni dello sciopero

1. ZERO MORTI SUL LAVORO

• La salute e la sicurezza sul lavoro devono essere prioritarie per tutte le imprese;

• Eliminare le leggi che hanno contribuito alla precarietà e frammentazione del lavoro nel corso degli anni;

• Abolire il subappalto a cascata e garantire pari trattamento economico e normativo per i lavoratori di tutti gli appalti pubblici e privati;

• Potenziare le attività di vigilanza e prevenzione attraverso nuove assunzioni nell’Ispettorato del Lavoro e nelle Aziende Sanitarie Locali;

• Garantire formazione adeguata e continua per tutti i lavoratori;

• Implementare una patente a punti per le aziende che non rispettano le norme di sicurezza;

• Diritto dei lavoratori di eleggere i propri Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza in tutti i luoghi di lavoro;

• Obbligo per le imprese di rispettare i CCNL firmati dalle organizzazioni rappresentative e le norme sulla sicurezza per accedere a finanziamenti/incentivi pubblici.

2. UNA GIUSTA RIFORMA FISCALE

• Ridurre il peso fiscale sui lavoratori dipendenti e i pensionati e combattere l’evasione fiscale;

• Rendere il sistema fiscale più progressivo abolendo la flat tax e estendendo la base imponibile dell’IRPEF a tutti i redditi;

• Indicizzare le detrazioni da lavoro e da pensione all’inflazione reale e detassare gli aumenti contrattuali;

• Utilizzare le risorse recuperate per finanziare sanità, istruzione, diritti sociali e investimenti pubblici.

3. UN NUOVO MODELLO SOCIALE E DI IMPRESA

• Valorizzare il lavoro attraverso il rinnovo dei contratti nazionali e una legge sulla rappresentanza;

• Priorità alla salute e al benessere della persona;

• Promuovere un’occupazione stabile e non precaria;

• Quota 41 e riforma delle pensioni in direzione di un sistema che garantisca meccanismi di flessibilità in uscita dal mondo del lavoro;

• Rilancio degli investimenti pubblici e privati per innovare il sistema produttivo e raggiungere la piena occupazione, specialmente nel Mezzogiorno.