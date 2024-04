🔊 Ascolta l'audio

MEZZOLARA-SAMMAURESE 3-1

IL TABELLINO

MEZZOLARA: Malagoli, Cavazza, Chelli, Fini, Cavina, De Meio, Muro, Landi, Alessandrini, Bovo, Benedettini A disp: Bisazza, Cestaro, Pecchia, Andolina, Vecchio, Pellielo, Dominici, Tzvetkov, Vinci All Roselli

SAMMAURESE: Ravaioli, Casadei, Bolognesi, Scalini, Morri, Scanagatta, Montesi, Nisi, Pacchioni, Campagna, Misuraca A disp: Porcellini, Guidi, Lombardi, Maltoni, Marconi, Fiumi, Valdiconi, Moncastelli, Ricci All Taccola

Marcatori: 12′ Benedettini, 30′ Misuraca, 65′ rig Alessandrini, 68′ Dominici.

CRONACA E COMMENTO

Altro KO per la Sammaurese, che capitola 3-1 sul campo del Mezzolara ultimo in classifica. Avvio complicato per i giallorossi, sotto al 12′ per via della prodezza di Benedettini, che insacca con un sinistro imprendibile per Ravaioli. Giallorossi sotto shock e bolognesi che insistono, con Alessandrini (19′) e ancora Benedettini (23′) che non trovano la porta. Al 29′ prima occasione Sammaurese con un tiro da fuori area di Campagna, pallone che però si spegne sopra la traversa. Un minuto dopo dopo pari dei giallorossi, realizzato da Misuraca che, servito in area di rigore da Nisi, incrocia in porta benissimo il pallone. Si va a riposo sull’1-1.

In avvio di ripresa la prima chance è di Campagna, il cui fendente dai 25 metri al 55′ termina alto di poco. Al 65′ però calcio di rigore per il Mezzolara: atterrato Alessandrini da Scanagatta, dal dischetto lo stesso Alessandrini trasforma. Tre minuti più tardi in contropiede Dominici batte ancora l’estremo difensore ospite, che intuisce ma non può nulla. La truppa di Taccola, piena di defezioni, non ha le forze per reagire ed è costretta a cedere il passo.

Prossima per la Sammaurese ancora nel bolognese a Castel Maggiore, sul campo del Progresso.