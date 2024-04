La scultura riccionese rende omaggio a Dante sul monte San Bartolo

🔊 Ascolta l'audio

Circa 200 persone hanno partecipato domenica 21 aprile all’inaugurazione dell’ opera scultorea collettiva “Dante il poliedrico” realizzata dai 13 soci scultori dell’ Associazione artistica culturale SCultura di Riccione. L’opera, composta da 13 formelle in terracotta patinata raffiguranti il profilo del Sommo poeta, è stata donata al borgo dal San Bartolo (Pesaro) e posizionata sotto la porta d’ingresso. I partecipanti, in arrivo da Romagna e Marche, oltre a vivere il tagli del nastro hanno partecipato alla Lettura Dantis a cura dell’associazione Focara per Dante. L’esperienza artistica è stata supportata dal Quartiere 6 – San Bartolo nell’ ambito di Pesaro capitale della cultura 2024.