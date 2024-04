Emillia-Romagna Round del WorldSBK: presentato il poster 2024 all'EICMA Riding Fest

🔊 Ascolta l'audio

Un coro unanime: sarà un grande spettacolo l’Emilia-Romagna Round del WorldSBK in programma a Misano World Circuit dal 14 al 16 giugno.

Ad assistere al via del conto alla rovescia il popolo di EICMA Riding Fest, l’evento gratuito organizzato dall’Esposizione internazionale delle due ruote di Milano in occasione del suo 110° anniversario.

Sul palco di Radio Deejay è stato svelato il poster 2024 dell’evento, alla presenza dei piloti Nicolò Bulega (Team Aruba), Andrea Iannone (Team Go Eleven) e Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team), accompagnati dai team manager Serafino Foti (Aruba), Marco Barnabò (Barni Spark Racing Team), Filippo Conti (Yamaha GYRT) e Denis Sacchetti (Go Eleven).

In apertura, saluti di Pietro Meda (Presidente EICMA), Andrea Albani (Managing Director Misano World Circuit), Francesco Valentino (Dorna Sport) e Fabrizio Piccioni (Sindaco di Misano Adriatico). Applauditissima la presenza di una icona SBK come Troy Bayliss.

Nicolò Bulega: “Mi preparerò con scrupolo per Misano dopo una pausa lunga due mesi. E’ una stagione tosta e dopo il mondiale Supersport ho cominciato bene, ma ci sarà da battagliare perché c’è grande competitività. Aspetto Misano con l’obiettivo di fare una grande gara nel circuito di casa”.

Andrea Iannone: “Sono contento di essere tornato in pista nella WorldSBK, un campionato molto competitivo con tanti piloti che si sfidano regalando al pubblico grandi emozioni e momenti avvincenti. Ogni round è coinvolgente e speriamo di poter fare una buona performance a Misano”.

Danilo Petrucci: “Sto recuperando dall’infortunio, è stata una brutta botta con tutte queste fratture. Vorrei essere in pista ai test di fine maggio e poi al top per la gara di Misano, a cui tengo tanto. Aspetto i fans su una pista che trasmette entusiasmo e che si annuncia davvero equilibrata”.

Pietro Meda (Presidente EICMA): “Festeggiamo il compleanno numero 110 in un contesto speciale, insieme alle Case e al pubblico che ha l’opportunità di provare oltre 280 moto in pista e sui tracciati previsti sul territorio. Nelle due giornate avremo tantissima gente e visto il successo ci sono le premesse per tornare qui in futuro con questa iniziativa così apprezzata”.

Andrea Albani (Managing Director Misano World Circuit): “E’ un evento strategico per noi, che consolida l’identità del Marco Simoncelli all’insegna degli eventi che si affiancano ad una proposta di competizioni motociclistiche senza eguali nel mondo. Siamo nel cuore della Motor Valley e grazie agli investimenti e alla vicinanza della Regione e delle amministrazioni del territorio continuiamo a crescere insieme al network di aziende protagoniste nella MWC Square. Il Round del WorldSBK si annuncia in grado di battere gli oltre 70mila spettatori del 2023”.

Fabrizio Piccioni (Sindaco di Misano Adriatico): “Respiriamo questo clima legato ai motori per tutto l’anno, lavoriamo per accogliere manifestazioni e fans con la cultura dell’accoglienza che ci distingue. Qui, in fans del motorsport sanno di essere a casa loro e la SBK ha una tradizione fantastica a Misano”.

Francesco Valentino (Dorna Sport): “A metà giugno saremo su qui, in un circuito che è nella storia del mondiale SBK. L’Italia esprime una passione incredibile per tutti gli eventi motoristici e qui la SBK ha un pubblico record ogni anno. Quest’anno si aggiungerà il FIM Women’s Motorcycling World Championship che partirà da MWC e per il quale c’è grande attesa”.

LA PREVENDITA DELL’EMILIA-ROMAGNA ROUND DEL WORLDSBK

Prosegue la prevendita dei biglietti, disponibili sul portale Ticketone.it. Tariffe e promozioni sono disponili sul sito web del circuito nell’apposita sezione (https://www.misanocircuit.com/biglietteria/superbike/).

Con i biglietti di Tribuna Centrale e Tribuna C è possibile accedere gratuitamente al paddock e vedere da vicino i piloti del WorldSBK.

È ancora possibile usufruire della Promo Friend: acquistando un biglietto di Tribuna A o B, con l’aggiunta di soli 20 euro al prezzo della domenica, sarà possibile entrare anche il sabato (promozione valida fino al 15/05/2024 con biglietto abbonamento 2gg. Sconto equivalente del 33%).

PROSEGUE ANCHE DOMANI EICMA RIDING FEST

La prima edizione di EICMA RIDING FEST proseguirà anche domani con eventi e ospiti, oltre ad un’area espositiva con le Case produttrici e oltre 280 moto in prova su strada, fuoristrada e pista, ma anche attività propedeutiche riservate ai giovani e ai giovanissimi e la presenza dei migliori marchi di abbigliamento tecnico. L’ingresso all’EICMA RIDING FEST è gratuito, previa registrazione sul sito eicma.it, così come le experience di guida, tranne i turni di prova sulla pista internazionale, i cui proventi saranno interamente devoluti alla Fondazione Marco Simoncelli.