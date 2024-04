Dunlop CIV. La corsa ai titoli parte da Misano

🔊 Ascolta l'audio

I semafori si stanno per spegnere. Nel fine settimana il Misano World Circuit ospiterà il round Arrow, primo appuntamento stagionale del Dunlop CIV. Tanti i temi di interesse, con una Supersport 600 NG con più di 40 partenti (compreso un Campione del Mondo), le novità targate Dunlop, la Honda NSF250R in Premoto3 e i tanti protagonisti per ogni categoria. Le gare saranno trasmesse in diretta da Sky Sport e FedermotoTV. Al via anche il CIV Femminile, con il primo round 2024, insieme a R7 Cup, Ninja Trophy ZX-4RR, National Trophy 600. Tra gli eventi, domenica mattina la presentazione del piano Green del Misano World Circuit, col quale l’autodromo procederà nei prossimi tre anni con la messa a dimora di diversi alberi per compensare le proprie attività. Un impegno sposato in pieno dalla FMI.

Superbike – Pirro alla ricerca della “stella”, giovani pretendenti al titolo e new entry, sia riguardo ai piloti che agli pneumatici. Ecco alcuni dei temi di una Superbike che promette di essere di altissimo livello, a cominciare dal pluricampione italiano. Michele Pirro (Ducati Barni Spark) andrà a caccia di quel decimo titolo che gli permetterebbe di avvicinarsi al secondo gradino del podio dei più vincenti di sempre all’italiano, occupato al momento da Tarquinio Provini con 11 allori. In testa c’è sempre Agostini con 16 campionati. Spetterà ai giovani dare filo da torcere a Pirro. Su tutti, Luca Bernardi (Aprilia Nuova M2) e Alessandro Delbianco (Yamaha DMR Racing). Curiosità per Iarno Joverno e Roberto Mercandelli. Il primo, con i suoi 21 anni, è il più giovane pilota della griglia e per il suo primo anno al CIV Superbike sarà in sella ad una BMW. Il secondo è nome noto ma nella 600. “Merca” infatti, con la Ducati del Team Broncos, sarà all’esordio nella classe regina del Dunlop CIV. Stesso dicasi per una novità targata Dunlop: il Supersoft Val33, pneumatico supersoft di tipo “Multilap”, utilizzabile esclusivamente nelle sessioni di qualifica.

Supersport 600 NG – Nuovi pneumatici e un Campione del Mondo al via. Che se la dovrà vedere con oltre 40 piloti. Impossibile elencare i tanti protagonisti di una categoria che non poteva avere premesse migliori, a cominciare dalla presenza di Lorenzo Dalla Porta. Il Campione Moto3 del 2019 sarà in pista con la Yamaha del team AltoGO, lo stesso con cui Simone Corsi si è laureato Campione italiano lo scorso anno. Supersport 600 NG che in questa stagione vedrà la grande novità legata alla presenza, per tutti, dei pneumatici Dunlop. Già provati dai piloti durante i test, non ultimi quelli di Misano (clicca qui per i pareri dei piloti), in cui a mettersi maggiormente in evidenza sono stati Andrea Mantovani (Ducati Mesaroli), Luca Ottaviani (MV Agusta Extreme) e Marco Bussolotti (Ducati SGM Tecnic). Da segnalare poi la presenza di Maiki Abe, il figlio di Norifumi, con la Yamaha VFT Racing.

Moto3 – Sfida Italia-Spagna nella categoria? Stando ai test, potrebbe darsi. La Moto3, dopo il dominio di Vicente Perez Selfa nella scorsa stagione, è in cerca di nuovi leader. Guardando ai test, i più indicati potrebbero essere Elia Bartolini, Marcos Ruda Comino e Cristian Lolli. Il primo, Campione italiano di categoria nel 2021, sarà ancora al via sotto le fila del Lucky Racing Team. Il secondo ha invece ereditato il posto di Perez Selfa nel team GP Project 2WheelsPoliTO Factory Racing, con la moto del Politecnico di Torino (clicca qui per l’approfondimento su Motitalia). Il terzo, Campione italiano Premoto3 nel 2020, difenderà i colori del Cecchini Team, la squadra di Francesco e Fabrizio Cecchini (clicca qui per l’approfondimento su Motitalia). Attenzione però ad Edoardo Liguori. Il Campione in carica della Premoto3 farà il salto di categoria in una stagione che lo vedrà anche al via del Mondiale Junior.

Premoto3 – La numerosa flotta dei Pata Talent Azzurri, i tanti potenziali protagonisti e la novità della moto. Tanti gli ingredienti di interesse nell’entry class del Dunlop CIV, a cominciare dalla griglia composta interamente da Honda NSF250R, la stessa moto della Talent Cup, per proseguire con il nutrito gruppo di Talenti Azzurri. Tra i quali spicca Matteo Gabarrini, pilota VR46 Academy e impegnato anche nella Euroepan Talent Cup, sfortunato perché costretto a saltare il round Arrow a causa dell’infortunio rimediato durante i test (frattura al radio destro). Occhio però anche a Luana Giuliani, conosciuta come attrice-pilota (ha recitato nel film del 2022 L’Immensità a fianco di Penelope Cruz) e, tra gli esordienti, Edoardo Savino e Lorenzo Pritelli, quest’ultimo vice Campione del Mondo nella MiniGP World Series 190. Una Premoto3 che sarà di alto livello anche dal punto di vista dei team, a cominciare da quello Leopard Academy by Roc’n’DeA di De Angelis e Roccoli.

Supersport 300 – Nuovi leader cercasi nella 300. E nuovi pneumatici per tutti. La categoria, come la 600, vedrà la novità delle coperture Dunlop per tutta la griglia. Parlando poi di piloti, con il campione Bruno Ieraci al mondiale, la 300 è in attesa di conoscere i nuovi protagonisti. I più accreditati potrebbero essere Oscar Nunez Roldan ed Emanuele Cazzaniga, rispettivamente secondo e quarto nella scorsa stagione. I migliori quindi tolti i due “mondiali” Ieraci e Vannucci. Lo spagnolo sarà al via del Dunlop CIV con la Kawasaki Guerreri mentre l’italiano scenderà in pista con la Yamaha Racestar. Da segnalare come, oltre alla 600, anche la 300 vedrà quest’anno la novità degli pneumatici Dunlop.

CIV Femminile – Come per la 300, anche il CIV Femminile ha consegnato il proprio campione alla serie iridata. Roberta Ponziani, vincitrice del primo, storico, Campionato Italiano di Velocità Femminile, quest’anno sarà infatti impegnata nel mondiale. Tra le favorite della vigilia all’italiano ci sarà Arianna Barale. La piemontese ha chiuso terza nel 2023 e sarà al via della nuova stagione sulla Kawasaki MRT Corse. Da segnalare anche Nicole Cicillini e Monica Robotta, nella top ten finale del 2023 e in pista quest’anno rispettivamente su Yamaha Motoxracing e Kawasaki GP3. Menzione speciale per la più giovane della griglia, il pilota Pata Talento Azzurro Josephine Bruno. La 15enne di Varese prenderà parte al CIV Femminile sulla Kawasaki Gradara Corse. Tutto per un CIV Femminile che dopo la trionfale stagione inaugurale dello scorso anno, è pronto a ripetere quanto di bello mostrato in pista e non solo.

Piano green Misano World Circuit – Domenica mattina, nella sala stampa del Simoncelli, spazio alla presentazione del piano green del Misano World Circuit, in virtù del quale l’autodromo procederà con la messa a dimora di circa 40 alberi all’anno – dal 2024 al 2026 – per compensare la propria attività. Un impegno sposato in pieno dalla Federazione Motociclistica Italiana attraverso la Commissione Ambiente FMI, in continuità con il progetto CIV Green del 2022 e che ha visto un primo atto svolgersi un mese fa, quando il 7 marzo sono stati piantati i primi 40 alberi al Parco della Greppa, nei pressi del circuito. All’evento di presentazioni sono attesi, oltre ai vertici FMI, anche quelli in rappresentanza delle istituzioni.

TV – Il round Arrow sarà visibile in diretta su Sky Sport e FedermotoTV. Riguardo la webtv FMI, anche quest’anno ci sarà la possibilità per i Tesserati FMI di vedere tutta la stagione del Dunlop CIV in maniera totalmente gratuita, attivando il pacchetto Tesserato FMI, che includerà anche le gare del CIV Junior. Per tutti gli altri utenti saranno due i pacchetti previsti: “All season” e “One round”. L’All Season comprenderà, oltre al Dunlop CIV, anche gli appuntamenti del CIV Junior e sarà disponibile al prezzo di 24,99 €. Il One round, con il singolo weekend di gare del Dunlop CIV, sarà acquistabile a 6,99 €.

Biglietti – Acquistabili su Ticketone (clicca qui per l’acquisto) e alle casse dell’autodromo nei giorni di gara. Venerdì ingresso gratuito. Di seguito i prezzi dei biglietti:

Sabato e domenica:

Circolare intero: € 18 – Circolare ridotto: Donne, U18, Disabili: € 13 – Circolare ridotto Tesserati FMI, U14: € 1

Abbonamento SAB + DOM:

Circolare intero: € 28 – Circolare ridotto: Donne, U18, Disabili: € 20 – Circolare ridotto Tesserati FMI, U14: € 2