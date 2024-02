Fermato nelle Marche con oltre due chili di cocaina destinata allo spaccio a Rimini

🔊 Ascolta l'audio

E’ stato fermato dalla Polizia in entrata al casello di San Benedetto del Tronto con 2,17 chilogrammi di cocaina che stava presumibilmente portando a Rimini, la città dove abita e dove l’avrebbe spacciata. Il 25enne albanese, fermato nelle scorse settimane, è finito in carcere. La droga era nascosta in un’intercapedine appositamente realizzata nella sua auto. Nella perquisizione dell’auto sono emersi anche 12mila euro in contanti. L’ordinanza di custodia in carcere stabilita dal Gip del Tribunale di Ascoli è stata confermata dal Gip riminese Vinicio Cantarini: il fascicolo è passato per competenza alla Procura riminese.

L’uomo è difeso dagli avvocati Orrù e Renzi del Foro di Rimini. Secondo gli inquirenti si tratta di un soggetto dai saldi legami con l’ambiente dello spaccio, godendo della fiducia di fornitori di un certo spessore criminale.