Suv rubato e riciclato: Polizia locale scopre contraffazione e lo restituisce al proprietario

A conclusione di un’articolata attività la Polizia Locale di Riccione è riuscita a restituire al legittimo proprietario un veicolo Range Rover Evoque rubato e riciclato mediante un’abile contraffazione del telaio. L’indagine è partita alcuni mesi fa quando una pattuglia ha fermato il Suv per un controllo stradale: tutto in regola per quanto riguarda targhe e carta di circolazione, ma ad insospettire l’ispettore Giuseppe Sena è stato il numero di telaio presente sul parabrezza del veicolo che, pur simile agli originali, ha fatto sorgere alcuni dubbi sulla sua autenticità. E’ scattato così il sequestro del mezzo che ha permesso di effettuare gli approfondimenti che hanno appurato la contraffazione. Grazie allo scambio di informazioni con la casa madre, la polizia locale è risalita al telaio originale dell’autovettura e ha scoperto che il veicolo era stato rubato in Puglia nel 2019. In seguito gli erano stati asportati tutti i numeri di telaio originali sostituiti da altri numeri di telaio riconducibili ad un altro Range Rover Evoque immatricolato all’estero. Dopo la contraffazione l’auto era stata re-immatricolata in Italia con falsi documenti di circolazione tedeschi come se fosse stata importata dalla Germania. Infine, tramite la collaborazione con l’Interpol, è stato appurato che la carta di circolazione tedesca utilizzata era stata “rubata in bianco” in Germania e presentata in un ufficio della Motorizzazione del nord Italia, riuscendo così a reimmatricolare l’autovettura con targa italiana. Al momento risulta una persona indagata per riciclaggio, ma le indagini proseguono per individuare altre persone coinvolte e altri veicoli rubati e reimmessi in circolazione con lo stesso stratagemma.