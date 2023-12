5°edizione del Torneo Young Volley Il Sorriso Della Pali

🔊 Ascolta l'audio

Si svolge nel pomeriggio di domenica 10 dicembre 2023 la quinta edizione del torneo giovanile Young Volley Il Sorriso Della Pali rivolto alle giovanissime atlete con partecipazione di alcune società del circondario Athena, Morciano e Viserba

Il Torneo si ripresenta dopo alcune interruzioni dovute soprattutto alle note difficoltà dipendenti dal COVID. La manifestazione è nata per ricordare Paola Bagli “Pali” salita in cielo a soli 36 anni il 24 settembre 2015. La “Pali” è cresciuta sportivamente nella Stella come giocatrice, dal minivolley alla Prima Divisione, per poi giocare nel ruolo di palleggiatrice in varie squadre riminesi, marchigiane e sammarinesi in serie C e in serie B2, facendosi apprezzare nell’ambiente della pallavolo come esempio di forza, gioia e coraggio. Nella stagione 2011/12 rientra nelle attività della Pol. Stella (dopo un incontro con la sua ex allenatrice Fernanda Lanci) e con l’apporto di altre sue compagne ha consentito di raggiungere importanti risultati alla squadra Stella Volley come la vittoria del campionato di serie C e della Coppa Emilia Romagna nella stagione 2012-13 oltre alla promozione in serie B2 dove ha giocato per due stagioni consecutive. Aveva anche allenato, essendo abilitata come laureata in Scienze Motorie, alcune squadre giovanili della Stella e ricoperto il ruolo di vice allenatrice in serie B2. Il ricordo del suo sorriso e della sua amicizia spinge la Polisportiva Stella a riproporre questo torneo giovanile di inizio stagione. L’appuntamento è per le 15 di domenica 10 dicembre 2023 alla Polisportiva Stella San Giovanni in Via Abruzzo.