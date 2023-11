Equitazione: a Cervia la Coppa delle Regioni di Dressage e Paradressage

🔊 Ascolta l'audio

Dopo tanti e prestigiosi concorsi di salto ostacoli, presso il centro equestre romagnolo da venerdì 1 a domenica 3 dicembre sarà di scena il meglio del dressage nazionale.

L’occasione è la Coppa delle Regioni e i Trofeo Italiani di dressage e paradressage, che vedranno impegnati quasi 200 binomi, per un totale di 23 squadre, in rappresentanza di 14 regioni (Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto).

Venerdì dalle 10 ci sarà la possibilità di familiarizzare con i campi di gara, montando nel Campo Pineta e in quello indoor. Alle 16 saranno sorteggiati gli ordini di partenza della Coppa delle Regioni e alle 18,30 si svolgerà la cerimonia di apertura con la sfilata delle regioni.

Sabato e domenica si entrerà nel vivo delle competizioni, tra le quali è prevista la prova “Cavaliere/Atleta”, ovvero una performance ginnica a squadre, in cui ogni team effettuerà la gara a staffetta. La finalità sarà quella di coinvolgere i bambini nell’attività atletica, favorendo la sensibilizzazione di circoli e istruttori nel promuovere lo sviluppo motorio fin dalla giovane età all’interno dei programmi formativi.

In rappresentanza della Federazione per premiare i vincitori sarà presente il presidente della Fise Emilia Romagna, Ruggero Sassi.

Calato il sipario sulla Coppa delle Regioni è per il 2024 l’appuntamento con i grandi eventi delle Siepi, tra cui i Campionati Italiani Assoluti di salto ostacoli, che, per la quarta edizione consecutiva, si svolgeranno presso il circolo cervese e saranno qualificanti per le Olimpiadi.

Il 2024 segnerà anche un compleanno importante. L’impianto cervese infatti festeggerà ad agosto, con l’Internazionale “Siepi 50”, il mezzo secolo di attività. Era l’estate del 1974, quando i cancelli del circolo si aprirono per la prima volta, iniziando la lunga avventura che avrebbe iscritto Le Siepi nella storia dello sport equestre italiano e internazionale.