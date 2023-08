NextGenMisano, lunedì la ripresa dell'attività

🔊 Ascolta l'audio

Domani, lunedì 21 agosto, è prevista la ripresa dell’attività agonistica del Vivaio S.S Misano; le prime squadre a tornare di nuovo in campo sono Juniores Under 19 Élite, Under 17 2007, Under 16 2008, Under 15 2009, che parteciperanno ai campionati regionali il cui inizio dei campionati è previsto per il week end del 16/17 Settembre; la squadra Under 14 2010 riprenderà gli allenamenti invece Lunedì 28 Agosto.

Per l’attività di base (Esordienti 2011 e 2012, Pulcini 2013 e 2014, Primi Calci 2015 e 2016, Piccoli Amici 2017 e 2018) è prevista una riunione informativa Mercoledì 30 Agosto e l’attività riprenderà in maniera graduale da Lunedì 4 Settembre.

Facciamo il punto della situazione con Andrea Signorini, direttore generale S.S. Misano.

“La nuova riforma dello Sport voluta in maniera bipartisan dal mondo politico è un macigno pesante caduto sullo sport dilettantistico e giovanile che porterà le Società Sportive ad assumersi ancor più responsabilità; programmazione, organizzazione, professionalità sono pilastri imprescindibili per il futuro.

Il giovane calciatore è sempre più al centro del nostro progetto sportivo.

NextGenMisano è un progetto di formazione calcistica, che si pone l’obiettivo di crescere e educare, attraverso il calcio, sempre più bambini e ragazzi.

*La nostra Idea di Calcio*

Sulla base di quanto fatto in questi anni, ci poniamo l’obiettivo di ampliare le possibilità di crescita, strutturando un percorso che possa portare i nostri giovani calciatori a completare l’intero settore giovanile con la prospettiva di entrare a far parte della prima squadra di Misano senza tralasciare la possibilità di svolgere percorsi alternativi in società professionistiche.

*Una Filosofia Tecnica ed Educativa Chiara*

Il calcio della S.S. Misano è un calcio positivo e propositivo, che si basa su valori trasversali validi per tutti i gruppi e le squadre che seguiamo, pur riconoscendo le opportune differenze tra le fasi di crescita diverse.

*La Casa del Vivaio*

Per fare Sport è necessario avere impianti sportivi moderni e attrezzati; è nostra intenzione migliorare le strutture esistenti e allargare l’attuale centro sportivo con un preciso piano di investimenti nei prossimi 5 anni.

L’obiettivo è far sì che ogni gruppo di giovani calciatori abbia spazi adeguati per poter sviluppare i concetti tecnici.

*I Nostri Valori: Sport e Educazione*

La volontà del Vivaio S.S. Misano è di proporre una realtà che si ponga l’obiettivo di crescere ed educare, attraverso il calcio, sempre più bambini e ragazzi di Misano e di tutte le zone limitrofe.

*Tecnica*

I nostri istruttori e tecnici hanno il compito di fornire ai giovani calciatori di tutte le età gli strumenti tecnici necessari a comprendere e adottare le migliori soluzioni alle situazioni di gioco che si sviluppano partita dopo partita. Per questo cerchiamo di creare giocatori creativi e tecnici.

*Concetto di Squadra*

Il valore più importante nello sport è la capacità di “fare squadra” in ogni momento, situazione, allenamento o partita. Senza i compagni non ci si può allenare, giocare, migliorare e divertirsi. Per questo insegniamo prima di tutto a far parte di un gruppo, a rispettare le regole e a condividere gli spazi.

*Giocare bene a calcio*

Il calcio che vogliamo insegnare e giocare deve essere propositivo e ambizioso. Non ci limiteremo mai a scendere in campo per vincere delle partite “giocando male”, perché sappiamo che come settore giovanile dobbiamo insegnare altro. La cultura del “risultato a tutti i costi” non ci appartiene. Daremo gli strumenti a tutti i bambini e ragazzi per poter esprimere le proprie capacità tecniche ed imparare a giocare di squadra.

*Educazione alla Competizione Sportiva*

Crediamo nel calcio come possibilità di confronto tra ragazzi, di esperienza e conoscenza sia del gioco che dei suoi valori fondanti. Per questo motivo, educhiamo i nostri calciatori, di tutte le età, a competere rispettando sempre il valore degli avversari, dei tecnici e di tutte le componenti del gioco.

*Buone Abitudini*

Lo sport è educazione ad uno stile di vita sano. Nelle occasioni che abbiamo, vogliamo educare i ragazzi a curare la propria forma fisica e ad avere un’alimentazione equilibrata. Sia dentro che fuori dal campo, si socializza con compagni ed amici, si vivono piccole esperienze di vita, senza il filtro degli schermi di tablet, smartphone e pc.

*Una maglia da portare con Orgoglio*

Uno dei valori a cui tengo particolarmente è il senso di appartenenza. Non conta da quanto tempo indossi quella maglia, conta la passione che ci metti allenamento dopo allenamento, partita dopo partita, vittoria dopo vittoria, sconfitta dopo sconfitta.

La stessa passione, impegno, emozione, che ci mettiamo noi dirigenti ogni giorno … solo così non saranno parole al vento ma un segno tangibile per un calcio migliore.

*Il meglio deve ancora venire*

A breve i tesserati e le famiglie saranno invitate alla presentazione di *Misano Impact* un progetto di Responsabilità Sociale che mira a a fare la differenza all’interno della nostra comunità.

Vogliamo fare un altro step, portando avanti iniziative che affrontano le sfide e le necessità del nostro territorio. Siamo consapevoli che la nostra comunità ha un un’enorme potenziale, bisogna solo avere la visione di guardare alle necessità della prossima generazione.”