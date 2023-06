"Rimini in musica": il nuovo festival tra videoclip, concerti e incontri

🔊 Ascolta l'audio

C’è una novità, ancora misteriosa, tra gli appuntamenti riminesi annunciati per l’estate 2023. Dal 28 agosto al 2 settembre si svolgerà infatti tra il Teatro degli Atti, gli Agostiniani e la piazza Francesca da Rimini la prima edizione di “Rimini in musica” all’interno del quale sarà consegnato anche il premio “Film Videoclip Award Italia” al miglior videoclip dell’anno. Si tratta di un festival menzionato, per il momento senza troppi dettagli, nel calendario estivo diffuso dal comune di Rimini. Qualche particolare in più lo si apprende ora dai documenti pubblicati sull’Albo Pretorio. Il progetto artistico è in capo alla srl “Nove Eventi” che ha sede in corso d’Augusto. Si tratta di una “società che organizza Festival e che opera, da oltre 20 anni, nel mondo dello spettacolo – si legge sul sito internet di riferimento –. Tra i suoi soci si annoverano produttori artistici, teatrali e televisivi, gruppi operanti nel marketing strategico e creativo e nella distribuzione discografica”. Sempre online si apprende che la “Nove Eventi” ha curato, tra gli altri, 7 edizioni del Festival di Castrocaro ma anche Sanremo Rock e dal 2018 “Una voce per l’Europa”.

In base ha quanto pubblicato sulla determina comunale dell’8 giugno, “Rimini in musica” vuole promuovere, oltre all’assegnazione del premio Film Videoclip Award Italia, “anche la valorizzazione del rapporto musica-video, attraverso una serie di piani in cui la musica e lo spettacolo sono al centro delle attività cittadine, valorizzando Rimini come capitale della musica e tutto ciò che ruota intorno ad essa con un programma di panel, incontri, concerti e attività collaterali con cui si alimentano nuove opportunità per tutti i settori dello spettacolo, dall’industria musicale, agli autori e agli artisti e a tutti coloro che operano nel settore”. Gli eventi saranno, in base a quanto si apprende, ad ingresso libero. Nessuna anticipazione sugli ospiti che animeranno i vari appuntamenti. Ultimo dettaglio il corrispettivo: alla “Nove Eventi” andranno 169.580 euro, IVA inclusa.