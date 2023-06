Ecco chi sta per acquistare la Rimini Calcio: l'italo-svizzero Stefano Petracca

🔊 Ascolta l'audio

La trattativa è in corso ormai da settimane, adesso si è arrivati alla stretta finale (il passaggio ufficiale dovrebbe arrivare già nelle prossime ore). È l’imprenditore italo-svizzero Stefano Petracca la persona vicina a diventare il nuovo proprietario del Rimini F.C.

Petracca rileverebbe interamente la società del presidente Alfredo Rota, disposto a farsi da parte dopo tre anni nei quali ha riportato il Rimini tra i professionisti e in questa stagione nei play off per la promozione in B.

Petracca, di origini pugliesi ma che vive e lavora in Svizzera, è fondatore e presidente di Responsible Capital, società che si occupa di gestione di capitali con un fondo d’investimento costituito in Liechtenstein. Esperto di gestione e sviluppo aziendale, da qualche mese è presidente dell’istituto ospedaliero Gemelli Molise.

Adesso è pronto alla sua prima esperienza nel mondo del calcio.