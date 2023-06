Alluvione. Attesa per oggi la nomina del commissario

🔊 Ascolta l'audio

È attesa per il tardo pomeriggio di oggi la nomina del commissario per la ricostruzione post alluvione. Per l’incarico si era fatto avanti il governatore della Regione, Stefano Bonaccini, ma dal Governo era arrivato un no nelle scorse settimane. E’ passato intanto più di un mese dall’evento che ha sconvolto non solo la Romagna, ma anche parte di Marche e Toscana. Nel frattempo il ministro Nello Musumeci è stato nominato coordinatore di un tavolo tra Governo ed enti locali dell’Emilia Romagna. Un appello a prendere presto una decisione era arrivato nei giorni scorsi anche dagli industriali bolognesi.

La questione dovrebbe essere sul tavolo del Consiglio dei Ministri convocato per le 18.

Musumeci aveva chiarito che si cerca un profilo tecnico e la ricostruzione richiederà un arco di tempo ben più lungo del mandato del presidente della Regione. I nomi che sono circolati in questi giorni ore sono quelli del generale Francesco Paolo Figliuolo (già commissario durante l’emergenza Covid), del capo della Protezione civile Fabrizio Curcio, del commissario per l’emergenza idrica Nicola Dell’Acqua e del commissario alla bonifica delle discariche Giuseppe Vadalà.