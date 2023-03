Sapere Consumare: a scuola di finanza etica

🔊 Ascolta l'audio

La scuola media statale Teresa Franchini di Santarcangelo di Romagna ha aderito nel mese di aprile 2022 al “Concorso a premi per i migliori progetti sul consumo digitale consapevole e responsabile – Progetto MISE-MI Saper(e)Consumare” e ha presentato un progetto dal titolo “Studenti digitali protagonisti nell’educazione al consumo sostenibile e nella pianificazione finanziaria”.

Il progetto è risultato tra i 150 premiati a livello nazionale: tre sono le azioni di intervento previste da svolgere in questo anno scolastico (educazione digitale – educazione al riuso creativo dei materiali – educazione finanziaria).

In particolare l’ attività di educazione finanziaria è stata pensata per tutte le dodici classi terze della scuola, per un totale di circa 285 ragazzi, con l’obiettivo di fornire a studenti, digiuni di qualsiasi informazione, semplici conoscenze di economia e di funzionamento del sistema bancario, in un’ottica di sostenibilità e di scelte future consapevoli e responsabili.

Gli interventi nelle 12 classi sono stati condotti dai soci di Banca Etica aderenti al gruppo di iniziativa territoriale di Rimini e San Marino, nel mese di marzo. Ogni classe ha potuto apprendere attraverso l’ attività del “gioco delle banche”, informazioni specifiche sul concetto di deposito, di interesse, di capitale e allo stesso tempo verificare come l’utilizzo di tali risorse da parte delle banche possa comportare ripercussioni a livello di macrosistema sulla qualità della vita delle persone.

I ragazzi hanno dimostrato una partecipazione attiva un vivo interesse all’iniziativa, che ci si augura di poter riproporre in futuro.