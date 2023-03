San Marino Academy: i Giovanissimi Nazionali impattano 2-2 a Recanati

🔊 Ascolta l'audio

SETTORE FEMMINILE

Con la Primavera 1 Femminile ferma ai box fino a dopo Pasqua, solo l’Under 15 e l’Under 13 hanno rappresentato la San Marino Academy in campionati italiani femminili. Le ragazze di Jack Piva hanno ritrovano il feeling con la vittoria, chiudendo il girone d’andata della Fase Interregionale al secondo posto, con 15 punti ottenuti dei 21 disponibili. Determinante in tal senso il concitato 3-2 ai danni dei Delfini Biancazzurri. Successo sudato e che passa dallo svantaggio maturato nel primo dei tre tempi di gioco su azione d’angolo. Le abruzzesi restano poi in inferiorità numerica per l’espulsione dell’estremo difensore, rea di aver intercettato la sfera fuori dall’area di rigore. Il pareggio arriva così nella frazione centrale con la punizione di Benedettini. È però nell’ultima porzione di gara che si decide la sfida: l’Academy passa in vantaggio col diagonale di Fabbri ed allunga grazie a Toraldo – libera di colpire dal cuore dell’area. Nel finale le abruzzesi accorciano, ma non riescono a rimettersi in carreggiata. Già settimana prossima la prima gara del girone di ritorno, prima della sosta. Di qui a maggio inoltrato, saranno messi in palio punti pesanti per determinare le due squadre che accederanno ai quarti di finale. Al momento il Sassuolo guida la classifica con sei vittorie e una sconfitta, davanti a San Marino Academy e Parma. Le Titane conservano però il successo nello scontro diretto ottenuto sul campo delle Ducali. L’Arezzo insegue a quota 13, mentre sono più staccate – nell’ordine – Delfini Biancazzurri, Fiorentina, Ternana e Cesena. Queste ultime tre rappresentano le prossime avversarie per la squadra di Piva, tutte da affrontare in trasferta.

Cede invece alla differenza reti l’Under 13 Femminile, che ha visto risolversi la prima fase di qualificazione alla Danone Cup attraverso un triangolare – dopo aver incamerato una sconfitta ed una vittoria con Cesena e Ravenna. Alle Titane non basta l’ampio successo sulle Giallorosse, frutto di sette marcatrici diverse: oltre alla doppietta di Terenzi, hanno bucato la rete ravennate anche Castello, Andreini, Lozzi, Alessi, Forcellini e Ragazzini (8-1). Col Cesena infatti arriva una sconfitta di misura, nonostante gli acuti di Alessi e Forcellini (2-3).

Impegni infrasettimanali, infine, per Under 12 ed Esordienti: le prime incroceranno il Cailungo Bianco giovedì (ore 17:30), mentre le seconde sono attese dalla breve trasferta di Miramare per incrociare il Rivazzurra, nella serata di mercoledì (ore 18:15).

SETTORE MASCHILE

Attività Nazionale

Due sconfitte di misura ed un pareggio, nel rendiconto settimanale delle formazioni maschili iscritte a campionati di respiro nazionale. Al Comunale “Nicola Tubaldi” di Recanati, gli Allievi Nazionali di Bonesso sbloccano l’incontro dopo nemmeno un minuto di gioco: ad esultare è Tommy Cervellini. Vantaggio portato negli spogliatoi, che i marchigiani ribaltano nel quarto d’ora finale grazie all’apporto dei subentrati. Ammora e Yan Yan Ni colpiscono a distanza di tre minuti l’uno dall’altro, regalando una vittoria in rimonta alla squadra di Gasparrini.

Nel medesimo confronto tra Under 15, i ragazzi di Belluzzi escono dal campo con un pareggio per 2-2, nonostante fossero andati due volte in vantaggio. La prima rete è di Canarezza, in gol all’11’. Per i padroni di casa è Maccaroni a ristabilire la parità, poco dopo l’intervallo. Nella corso della ripresa il direttore di gara assegna un penalty per parte a distanza di un minuto, così che il vantaggio griffato Meloni dura un amen. La Recanatese trova infatti il punto del definitivo 2-2 al 56’ con Papini.

Cade 2-1 a Sassari, invece, la Primavera 4 di Nicola Cancelli. Le reti del successo sardo arrivano nel primo tempo: Puggioni apre le marcature al 18’, mentre Tugulu raddoppia nel corso del 45’. Nella ripresa gli sforzi dei Titani vengono premiati dal gol del subentrato Moretti al 70’, ma il parziale non cambia più.

Attività regionale e provinciale

Interrompe la serie negativa la Juniores Regionale di Venerucci, che pareggia 2-2 in casa contro la VIS Novafeltria. Un autogol di Ricci vale il vantaggio dei Biancazzurri, raggiunti a metà frazione da Crociani. Nel secondo tempo è ancora l’Academy a mettere la testa avanti con Tumidei, salvo registrare l’immediata risposta di Ciccioni – partito dalla panchina.

Festeggiano tre vittorie, invece, Allievi Provinciali, Under 15 ed Under 14. Questi ultimi mantengono la vetta della classifica del Girone A di Coppa Primavera: la quarta vittoria in cinque uscite matura sul campo del Rimini United. A marchiare il 2-0 dei Titani sono Margotti e Cika. Porta inviolata e successo ancor più ampio per gli Allievi di Zanotti: a Montecchio, contro i pari età del Rimini United, termina 6-0. Domenica da ricordare per Fabbri e Baldani, autori di una doppietta a testa, ma anche per Alexandru e Salucci – che entrano nel tabellino marcatori. Di misura, ma altrettanto importante, la vittoria dei Giovanissimi Provinciali. I ragazzi di Baschetti, impegnati sul sintetico di Domagnano, hanno battuto la Stella. Primo tempo a favore dei riminesi, che la sbloccano al 25’ con Ventaloro. Nella ripresa, l’Academy trova la via del pareggio con Pasquali prima di effettuare il sorpasso decisivo al 33’ con Lorenzo Giordani, in campo nel secondo tempo.

Altro pareggio prestigioso, dopo quello in casa del Fiorenzuola, per l’Under 14 PRO. Non manca una punta di rammarico nemmeno al termine della trasferta sul campo della SPAL, in quanto – come settimana scorsa – i Titani si sono trovati avanti nel punteggio. In due circostanze, nel ferrarese, per merito degli spunti di Marra e Tombini. Succede tutto nel primo tempo, quando anche Montanari e Coratella rispondono agli acuti sammarinesi. Nella ripresa le porte restano inviolate, per il 2-2 definitivo al Centro Tecnico Fabbri.

Troppo Bologna, invece, per l’Under 13 PRO. La corazzata felsinea passa a Fiorentino 4-0, imponendosi anche nel gioco tecnico oltre che nelle tre frazioni di gara (0-5, 0-2, 0-3, SSG: 0-1). Sono invece proprio gli Small Sided Games a decretare la vittoria dell’ASAR nel confronto tra Esordienti Provinciali, che aveva fatto registrare un perfetto equilibrio nelle tre fasi di partita (0-1, 4-1, 0-0, SSG: 0-1). Per i Titani, hanno trovato la via del gol nella frazione centrale Leonardo Francioni, Samir e Achilli – quest’ultimo autore di una doppietta.

SETTORE FUTSAL

Vìola il parquet dell’Olimpia Regium l’Under 19 di Matteo Selva. I reggiani erano caduti una sola volta davanti al proprio pubblico in stagione, non a caso contro il X Martiri – capace di vincere tutte le partite di campionato. In quello che per i gigliati rappresentava il debutto in Coppa Emilia-Romagna U19, la San Marino Academy ha giocato due terzi di gara pressoché perfetti, volando sul 3-0 grazie alla doppietta di Barbano, inframezzata dall’acuto di Rocco Mularoni. Nei cinque minuti finali l’Olimpia Regium si regala due gol con Franco e Vissotto, che tengono ancora aperta la porta qualificazione agli emiliani per differenza reti e la chiudono definitivamente per i Biancazzurri. Il rapporto tra gol segnati e subiti condanna infatti la San Marino Academy (-1), battuta all’esordio dal Rimini per 4-2. Il confronto tra romagnoli ed Olimpia Regium del prossimo 16 aprile decreterà chi staccherà il biglietto per le semifinali. Oltre alle prime classificate dei tre raggruppamenti, vi parteciperà anche la migliore seconda. Sbirciando gli altri raggruppamenti si evince come ambire al ripescaggio sia già fuori questione, ma per i Titani resta l’orgoglio di due prestazioni alla pari e una punta di rammarico per come i risultati siano maturati.

Torna invece al successo la prima squadra femminile, che nel corso della passata settimana ha conosciuto la data fissata dalla Divisione Calcio a Cinque per la prosecuzione della sfida al Corticella – interrotta a fine primo tempo dello scorso 26 febbraio (parziale di 4-0 in favore della San Marino Academy). La gara riprenderà dal momento dell’interruzione e dal medesimo punteggio: gli ultimi 20’ effettivi saranno disputati ad Acquaviva mercoledì 5 aprile, dalle ore 19:00. Nel frattempo, sul parquet di casa, le Titane hanno calato il pokerissimo nei confronti del CUS Milano. Vittoria ipotecata nella prima frazione, in cui vanno a segno Venturini, Villagra e Taioli. Un’autorete in chiusura di primo tempo arrotonda il punteggio, puntellato a cinque dal termine da Taioli che festeggia la doppietta personale. La San Marino Academy rosicchia tre punti all’Infinity Futsal, attuale quinta forza del campionato e caduto in casa del Futsal Hurricane (3-2). Con una partita da recuperare, sei punti di ritardo e tre giornate alla fine della regular season, la Titane si giocheranno tutto nello scontro diretto del PalaRosà in programma il 16 aprile. Le ragazze di Selva, se incamereranno il probabile successo con il Corticella, si presenteranno all’appuntamento in Veneto con la possibilità di aggancio potendo vantare – in caso – gli scontri diretti a favore.

Campionato maschile Primavera 4, 24. giornata | Torres-San Marino Academy 2-1

TORRES

Olianas, Doro, Porcu, M. Fiori (dal 46’ Medas), Grina, Faedda, Zirolia (dal 56’ Basciu), Mura, Tugulu (dall’86’ Pala), Del Giudice, Puggioni

A disposizione: A. Carta, A. Solinas, Cabella, Cassano

Allenatore: Francesco Fiori

SAN MARINO ACADEMY

Borasco, F. Ciacci, Riccardi (dal 46’ S. Gasperoni), Valli Casadei, M. Ciacci (dal 71’ Michelucci), Medri, Caverzan, Renzi (dal 46’ Drudi), Famiglietti, Sensoli (dal 78’ Molinari), M. Gasperoni (dal 56’ Moretti)

A disposizione: Battistini, Ugolini, Caushaj

Allenatore: Nicola Cancelli

Arbitro: Riccardo Urru di Sassari

Assistenti: Michele Aciaro e Marta Masu di Alghero

Ammoniti: Sensoli, Mura, Tugulu, Medas, Medri, Puggioni

Marcatori: 18’ Puggioni, 45’ Del Giudice, 71’ Moretti

Espulsi: Medri, Doro, Michelucci

Campionato Under 17 Serie C, 16. giornata | Recanatese-San Marino Academy 2-1

RECANATESE

Osama, Patrizietti, Gamardella (dall’86’ Capodacqua), Quintavalle (dal 37’ Cingolani), Hodaj (dal 56’ Ammora), Pasqualini, Ghergo (dal 56’ Ni), Canonici, Meschini (dal 46’ Prebibaj), Pasquini (dall’86’ Zanutel), Garbattini

A disposizione: Filipponi, Chervino

Allenatore: Filippo Gasparrini

SAN MARINO ACADEMY

Desideri (dal 46’ J. Casadei), Pavani, Riccardi, Vernazzaro, Arcangeli, Zafferani, Muratori (dal 79’ Gostoli), M. Casadei (dal 62’ Righi), Yazici (dal 62’ Celli), Della Balda, Cervellini (dal 79’ Grazioso)

A disposizione: Evaristi

Allenatore: Alessandro Loris Bonesso

Arbitro: Lorenzo Carlo Ferroni di Fermo

Assistenti: Roberto Maroni di Fermo e Zef Preci di Macerata

Marcatori: 1’ Cervellini, 78’ Ammora, 81’ Ni

Ammoniti: Hodaj, Vernazzaro, Ni

Espulsi: Ogiesoba

Campionato Under 15 Serie C, 16. giornata | Recanatese-San Marino Academy 2-2

RECANATESE

Mezzelani, Paoloni, Verducci (dal 75’ Berda), Ghergo, Carpini (dal 41’ Malizia), Frattari, Maccaroni (dal 56’ Angelici), Regini (dall’80’ Calabrese), Papini (dal 56’ Provvidenti), Pizzicotti, Sampaolesi (dal 75’ Rebichini)

A disposizione: Patrizzietti, Generosi, Onofri

Allenatore: Edoardo Baleani

SAN MARINO ACADEMY

Conti, Guidi (dal 52’ Vairo), Meloni, Delvecchio, Colombini, Baldacci (dal 75’ Zavoli), Grandoni (dal 41’ Molinari), Mirchev (dal 75’ Coletta), Podeschi (dal 67’ Tamagnini), Canarezza, Pennacchini (dal 52’ Montali)

A disposizione: Cenci, Mattei

Allenatore: Enrico Belluzzi

Arbitro: Andrea Capuccini di Pesaro

Assistenti: Domenico Bruno di Macerata e Paolo Ramazzotti di Jesi

Marcatori: 11’ Canarezza, 44’ Maccaroni, 55’ rig. Meloni, 56’ rig. Papini

Ammoniti: Ghergo, Regini, Frattari

Espulsi: Frattari

Serie A2 femminile di futsal, 23. giornata | San Marino Academy-CUS Milano 5-0

SAN MARINO ACADEMY

Pepe, Comandini, Taioli, Giudice, Venturini

A disposizione: Giorgi, Mordenti, Lanzarotti, Vajente, Turnone, Dominici, Villagra

Allenatore: Matteo Selva

CUS MILANO

Putti, Poles, Cardoso, Lanfranconi, Giordi

A disposizione: Malgrati, Carra, Laurito, S. Giardina, Ciampanelli, Zanzotto, Gullo

Allenatore: Stefano Cocchini

Arbitro 1: Fabio Cortese di Parma

Arbitro 2: Lorenzo Zorzi di Reggio Emilia

Cronometrista: Gabriele Pette di Bologna

Marcatori: 2’10” Venturini, 2’42”, 34’46” Taioli, 10’18” Villagra, 17’13” aut. Cardoso

Ufficio Stampa San Marino Academy