Lasersoft Riccione sabato a Pistoia, ospite dell'Abc Ricami Fenice

Trasferta a Pistoia per la Lasersoft Riccione, che reduce dal doppio successo casalingo su Porto San Giorgio (3-1) e Pagliare (3-0) cerca continuità per avvicinare la terza piazza (attualmente occupata da Prato che ha tre punti di vantaggio).

L’avversario da affrontare però sarà tosto: stiamo parlando de La Fenice Pistoia reduce dallo stop sul campo di Porto San Giorgio (3-1) e dunque vorrà riscattarsi. Bisognerà fare massima attenzione perché la compagine toscana in casa propria si trasforma (solo Pontedera è riuscita a portar via l’intera posta in palio).

Moltrasio e compagne saranno su un campo insidioso e caldo dalla quale per uscirne vincitrici dovranno munirsi di enorme pazienza e far ricorso a tutta la loro esperienza. All’andata la Lasersoft si impose 3-1.

Appuntamento al pala Anna Frank alle ore 21.00, la partita sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook Riccione Volley.

La classifica: Ozzano 58, Pontedera 55, Prato 50, Lasersoft Riccione 47, Polverigi 39, Fenice Pistoia 37, P.to S.Giorgio 28, Fano 28, Teodora Ravenna 27, Torresi 26, Rimini 17, Castenaso 17, Monte Urano 7, Pagliare 5.