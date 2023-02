SS16. Da lunedì lavori con maggiore impatto per la viabilità

🔊 Ascolta l'audio

Graduali ma a passi decisi prendono corpo i lavori sulla SS16 per eliminare “buchi neri” di cui si parla da decenni. Dopo la partenza in prossimità della rotatoria di via della Fiera , con impatti limitati alle ore più trafficate della giornata in questa settimana, in parte già a partire da domani, lunedì 6 febbraio, ci saranno importanti novità. Apre, infatti, il cantiere per la grande rotatoria, di 100 metri di diametro, all’incrocio tra la statale e la Consolare per San Marino. Dopo un nuovo sopralluogo con i tecnici l’amministrazione ha deciso di mantenere almeno per un periodo la svolta a sinistra per chi viene da San Marino, a differenza di quanto era stato deciso in un primo momento.

Nella fase preliminare, della durata di circa 7 giorni, – si legge in un comunicato – dopo di che il traffico viene ripristinato nella configurazione attuale, è previsto un intervento di asfaltatura su parte della S.S.72 (corsia lato AN) in prossimità della intersezione con la S.S.16 che comunque resterà aperta e funzionate. Tenuto conto dei flussi di traffico derivati dagli interventi in corso sulla S.S. 16 che producono inevitabili rallentamenti si è valutata e verificata tecnicamente a seguito di sopralluoghi con il soggetto appaltatore, la possibilità di mantenere percorribili due corsie di traffico della S.S. 72 (direzione monte-mare) una dedicata alla svolta verso sinistra direzione RA, su specifica corsia di canalizzazione, per chi proviene da San Marino.

In settimana sarà attivato anche il cantiere sulla statale 16 in zona sud, a Miramare, all’incrocio con via Cavalieri di Vittorio Veneto, per la realizzazione di una rotonda. Un tratto pericoloso soprattutto per le immissioni per chi viene dal mare. L’intervento ha l’obiettivo di mettere in sicurezza e fluidificare la circolazione in corrispondenza del centro abitato e dell’accesso dell’aeroporto Federico Fellini. I lavori prevedono anche la realizzazione di un collegamento pedonale tra la SS16 e la Via Losanna, all’altezza dello scalo, e di un attraversamento pedonale con semaforo a chiamata per collegarsi alla pista ciclopedonale su Via Losanna. La viabilità resterà comunque sempre operativa.

“Si tratta di un’opera importante per snellire e rendere più sicuro uno snodo viario importante, che rappresenta la porta di accesso sud della città” ha commentato in mattinata il sindaco Jamil Sadegholvaad sulla sua pagina facebook.

Reggerà il traffico riminese, che già in situazioni standard, va spesso in tilt?