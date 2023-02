Arrampicatori bloccati in parete in Trentino. Soccorsi dall'elicottero

🔊 Ascolta l'audio

Brutta avventura domenica pomeriggio per due arrampicatori riccionesi rimasti bloccati su una parete di roccia nell’Alto Garda in Trentino. I ragazzi, con una certa esperienza nell’arrampicata, si sono trovati in difficoltà a causa del calare della notte e per alcuni problemi fisici che hanno colpito uno dei due. I rocciatori non si sono fatti prendere dal panico e alle 17,44 hanno allertato i soccorsi che nel giro di poco sono arrivati sul posto, con un intervento congiunto dei vigili del fuoco volontari di DRO, intervenuti con fotoelettrica e del personale del soccorso alpino di Riva del Garda.

Un soccorritore è sceso in corda doppia e ha raggiunto i due riccionesi. Dopo un’attenta analisi delle condizioni il personale ha ritenuto opportuno l’intervento dell’elicottero provinciale per il recupero delle due persone in difficoltà. I ragazzi, un uomo e una donna, sono stati trasferiti all’ospedale Santa Chiara di Trento per alcuni controlli medici. Uno dei due ha riportato lievi ferite ad un ginocchio e ad una mano, ma sono stati dimessi nel giro di poche ore e nella giornata di lunedì sono rientrati a Riccione.