La Omag-MT è corsara 3-1 a Vicenza

ANTHEA VICENZA VOLLEY-OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO 1-3 (26-24 22-25 19-25 16-25)

IL TABELLINO

ANTHEA VICENZA VOLLEY: Panucci 10, Cheli 6, Galazzo, Legros 9, Farina 14, Kavalenka 18, Formaggio (L), Ottino 1, Munaron, Groff, Del Federico. Non entrate: Digonzelli, Ferraro (L), Martinez Volskis. All. Iosi.

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Babatunde 10, Turco, Bolzonetti 20, Parini 12, Perovic 6, Rachkovska 15, Caforio (L), Covino 6, Aluigi 1, Cangini, Biagini. Non entrate: Salvatori. All. Barbolini.

ARBITRI: Lentini, Cavicchi.

NOTE – Durata set: 29′, 29′, 24′, 25′; Tot: 107′. MVP: Bolzonetti.

Top scorers: Bolzonetti A. (20) Kavalenka J. (18) Rachkovska V. (15)

Top servers: Parini S. (1) Rachkovska V. (1) Farina A. (1)

Top blockers: Babatunde M. (3) Cheli L. (3) Farina A. (3)

COMMENTO

La OMAG-MT centra in pieno l’obiettivo vittoria, superando 3-1 l’Anthea Vicenza. Tre punti fondamentali, conquistati con grinta e carattere, in quattro set mai scontati, nei quali le due formazioni hanno dato il tutto per tutto. Alla fine la spuntano le Zie che, dopo un primo set gettato alle ortiche, crescono, salgono in cattedra e mettono in tasca la vittoria. Ed ora l’obiettivo si sposta sulla Coppa Italia. Mercoledì sera, alle ore 20:30 al Palamarignano, la OMAG-MT si giocherà l’accesso alle semifinali contro la Futura Volley di Busto Arsizio.

IL DOPOGARA

Enrico Barbolini a fine partita commenta: “Non nego che negli ultimi giorni abbiamo accusato qualche problema fisico e considerando anche il match all’orizzonte di mercoledì non ho voluto insistere su alcune situazioni individuali. Ho optato per qualche cambio, che sapevo potesse essere in grado di contribuire a svoltare la partita e in effetti è stato così. Siamo stati bravi a non mollare, a partire dal secondo set. Vicenza è una buona squadra, difende molto, forse ha un po’ mollato involontariamente e alzato il numero di errori quando noi abbiamo trovato un po’ di continuità nell’incontro”.

Serie A2 Femminile Girone A

RISULTATI

Futura Giovani Busto Arsizio-Valsabbina Millenium Brescia 2-3 (25-19, 26-24, 18-25, 24-26, 13-15)

Tecnoteam Albese Volley Como-Lpm Bam Mondovi’ 0-3 (20-25, 16-25, 21-25)

D&a Esperia Cremona-Bsc Materials Sassuolo 0-3 (17-25, 23-25, 15-25)

Itas Trentino-Volley Hermaea Olbia 3-0 (25-19, 25-16, 25-19)

Emilbronzo 2000 Montale-Chromavis Eco Db Offanengo 3-2 (25-17, 24-26, 15-25, 25-18, 16-14)

Orocash Lecco-Club Italia 3-0 (25-17, 25-22, 25-21)

Serie A2 Femminile Girone B

RISULTATI

Anthea Vicenza Volley-Omag-Mt San Giovanni In M.No 1-3 (26-24, 22-25, 19-25, 16-25)

Itas Ceccarelli Martignacco-Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 0-3 (22-25, 19-25, 19-25)

3m Pallavolo Perugia-Volley Soverato 3-0 (25-21, 25-14, 25-18)

Assitec Volleyball Sant’Elia-Desi Shipping Akademia Messina 3-1 (22-25, 25-15, 28-26, 25-14)

Roma Volley Club-Seap-Sigel Marsala 3-0 (25-17, 25-10, 25-16)

RIPOSA: CDA TALMASSONS

Serie A2 Femminile Girone A

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

Bsc Materials Sassuolo – Futura Giovani Busto Arsizio, 18-01-2023 20:30, 4a Giornata

Chromavis Eco Db Offanengo – Tecnoteam Albese Volley Como, 18-01-2023 20:30, 4a Giornata

Club Italia – Emilbronzo 2000 Montale, 18-01-2023 20:30, 4a Giornata

Volley Hermaea Olbia – D&a Esperia Cremona, 18-01-2023 20:30, 4a Giornata

D&a Esperia Cremona – Tecnoteam Albese Volley Como, 21-01-2023 17:30, 5a Giornata

Orocash Lecco – Emilbronzo 2000 Montale, 22-01-2023 17:00, 5a Giornata

Itas Trentino – Club Italia, 22-01-2023 17:00, 5a Giornata

Futura Giovani Busto Arsizio – Chromavis Eco Db Offanengo, 22-01-2023 17:00, 5a Giornata

Volley Hermaea Olbia – Bsc Materials Sassuolo, 22-01-2023 17:00, 5a Giornata

Lpm Bam Mondovi’ – Valsabbina Millenium Brescia, 22-01-2023 17:00, 5a Giornata

Serie A2 Femminile Girone B

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

Volley Soverato – Seap-Sigel Marsala, 18-01-2023 17:30, 4a Giornata

Anthea Vicenza Volley – Assitec Volleyball Sant’Elia, 18-01-2023 18:30, 4a Giornata

Desi Shipping Akademia Messina – 3m Pallavolo Perugia, 18-01-2023 20:30, 4a Giornata

Seap-Sigel Marsala – Cda Talmassons, 22-01-2023 16:00, 5a Giornata

Roma Volley Club – Volley Soverato, 22-01-2023 17:00, 5a Giornata

Itas Ceccarelli Martignacco – Desi Shipping Akademia Messina, 22-01-2023 17:00, 5a Giornata

3m Pallavolo Perugia – Anthea Vicenza Volley, 22-01-2023 17:00, 5a Giornata

Assitec Volleyball Sant’Elia – Omag-Mt San Giovanni In M.No, 22-01-2023 17:00, 5a Giornata

CLASSIFICA

Serie A2 Femminile Girone A

Itas Trentino 33 (10 – 4); Valsabbina Millenium Brescia 30 (10 – 4); Futura Giovani Busto Arsizio 29 (10 – 4); Bsc Materials Sassuolo 29 (10 – 4); Lpm Bam Mondovi’ 25 (8 – 6); Volley Hermaea Olbia 19 (7 – 7); Orocash Lecco 18 (6 – 8); D&a Esperia Cremona 18 (5 – 9); Chromavis Eco Db Offanengo 15 (5 – 9); Emilbronzo 2000 Montale 14 (5 – 9); Tecnoteam Albese Volley Como 13 (5 – 9); Club Italia 9 (3 – 11);

CLASSIFICA

Serie A2 Femminile Girone B

Roma Volley Club 39 (13 – 0); Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 28 (10 – 3); Omag-Mt San Giovanni In M.No 28 (10 – 3); Cda Talmassons 27 (9 – 3); Itas Ceccarelli Martignacco 21 (7 – 6); Volley Soverato 20 (7 – 5); Anthea Vicenza Volley 13 (5 – 8); Desi Shipping Akademia Messina 10 (3 – 10); Seap-Sigel Marsala 9 (3 – 9); Assitec Volleyball Sant’Elia 9 (1 – 12); 3m Pallavolo Perugia 6 (2 – 11).