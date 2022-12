Vittorie per Bergamin-Tasselli e Grossi al Rally Colli del Monferrato e del Moscato

🔊 Ascolta l'audio

Archiviate le gare del primo fine settimana di dicembre, che hanno portato alla Scuderia San Marino risultati di rilievo come le vittorie di classe A6 per Jacopo Bergamin e Alice Tasselli al 25° Rally Colli del Monferrato e del Moscato e il successo in Rally 4 per la naviga Samanta Grossi con Valeriano Bellinzoni, è già tempo di pensare alle manifestazioni dell’imminente weekend.

L’evento che catalizzerà la scena dal 9 all’11 dicembre sarà il Rally del Brunello, in provincia di Siena. Per le moderne prenderanno parte alla gara Jader Vagnini insieme a Carlotta Romano, Andrea Righi con il navigatore Riccardo Biordi, l’equipaggio formato da Nicolò Fedolfi e Livio Ceci, il presidente della Scuderia Roberto Selva farà da navigatore al pilota Andrea Bucci e, infine, la coppia formata da Davide Gasperoni e Fabio De Luca.

Decisamente più massiccia la presenza nella parte storica del rally che avrà luogo nella cornice toscana di Montalcino. Fedolfi e Ceci prenderanno parte anche in questa categoria; saranno presenti anche Corrado Costa insieme a Domenico Mularoni, Loris Baldacci e Stefano Magnani, Bruno Pelliccioni – fresco di compleanno in settimana – con Mirco Gabrielli.

Torna in pista anche Samanta Grossi, che questa volta tornerà a far coppia con Stefano Pellegrini; Giuliano Calzolari farà squadra con Federico Riterini e Simone Gasperoni sarà navigato da Elia Albani. Gli altri equipaggi che rappresenteranno i colori della Scuderia San Marino sono Massimo Moroni e Davide Simoncini, Nemo Mazza con Marco Cavalli e il navigatore Diego Zanotti assisterà Paolo ‘Gibonen’ Galli.

Su pista gli appuntamenti da fissare sul calendario sono due: Mattia Drudi terminerà il suo anno con la Yas Marina Race ad Abu Dhabi valevole per l’Intercontinental GT Challenge, mentre Umberto Bollini sarà impegnato a Treviso per le finali dell’Italia Rally Talent.

