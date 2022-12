Viabilità aeroporto. In arrivo rotatoria, marciapiedi e passaggio pedonale

🔊 Ascolta l'audio

E’ stata affidata la gara d’appalto per il progetto esecutivo della nuova rotatoria ss16-via Cavalieri Vittorio Veneto, che rappresenta il primo step per la riorganizzazione degli accessi all’Aeroporto Fellini. Il progetto era stato approvato dalla giunta nell’agosto scorso e i primi lavori dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2023. I lavori saranno eseguiti dall’impresa edile di Rimini “Eco Demolizioni” e prevedono oltre alla realizzazione della rotonda, un attraversamento pedonale della statale all’altezza dell’aeroporto e di Via Losanna e un secondo attraversamento pedonale con semaforo a chiamata per collegarsi alla pista ciclopedonale sulla stessa Via Losanna. Saranno anche realizzati dei marciapiedi lato mare e monte sempre in prossimità dell’aeroporto.

Con la realizzazione della rotatoria si andrà a snellire, fluidificare e innalzare il livello di sicurezza dell’incrocio, con vantaggi come il contenimento della velocità dei veicoli, la riduzione dell’incidentalità e la migliore compatibilità con il contesto urbano anche con una maggiore presenza di vegetazione, che aumenterà anche la capacità di abbattimento degli inquinanti atmosferici.

“Si tratta di un’ opera – dichiarano gli assessori alla Viabilità Roberta Frisoni e Lavori Pubblici Mattia Morolli – finanziata attraverso le risorse del Fondo Sviluppo e coesione (FSC) 2014-2020 che prevede un investimento di 1.150.000 euro e consentirà all’Amministrazione comunale di intervenire anche per la messa in sicurezza dell’attraversamento pedonale in corrispondenza dell’aeroporto. L’intervento si è reso possibile anche grazie al fatto che nei mesi scorsi il Comune è entrato in possesso di quel tratto di arteria stradale e di alcune aree, per le quali si potrà procedere alla realizzazione di un collegamento pedonale tra la SS16 e la Via Losanna e di un attraversamento pedonale con semaforo a chiamata per collegarsi alla pista ciclopedonale su Via Losanna. L’intervento vedrà l’inizio dei lavori nei primi mesi del 2023 e rappresenta un primo importante step del percorso che porterà alla riorganizzazione degli accessi all’Aeroporto Fellini e del suo piano di sviluppo.”