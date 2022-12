AIDS: in Ausl Romagna 3.200 persone in cura e non più contagiose

🔊 Ascolta l'audio

Questa sera a Tutta salute alle 20:35 su Icaro tv (canale 18) puntata di approfondimento sulla giornata mondiale contro l’aids che, come ogni anno, è stata celebrata il primo dicembre. Nei quattro centri dell’Ausl Romagna ci sono 3.200 in cura.

Ospite di Lucia Renati sarà il Dottor Andrea Boschi – infettivologo, responsabile struttura gestione infezioni dell’HIV dell’ausl Romagna che ha fatto una panoramica sui dati degli ultimi anni registrati in Emilia Romagna nel laboratorio di Pievesestina sottolineando il cambiamento epocale degli ultimi anni sul fronte delle cure. La terapia farmacologica attualmente in uso infatti, permette a un sieropositivo di condurre una vita normale e di non essere più contagioso. Gli strumenti della prevenzione però sono sempre quelli raccomandati ormai da 40 anni: i comportamenti cosìddetti “a rischio” sono per il 90% rapporti sessuali non protetti e bisogna fare il test, anonimo e gratuito, nei centri preposti che in Ausl Romagna sono:

RAVENNA

▶ Ospedale Santa Maria delle Croci – Ingresso Via Missiroli, 10

Ambulatorio Malattie Infettive – scala viola – piano rialzato

Dermatologia Ambulatorio Malattie Sessualmente Trasmesse – scala viola – piano rialzato

▶ Ser.T- Ingresso Via Missiroli, 16

CESENA

▶ Ospedale “M.Bufalini”- Viale Ghirotti, 286

Ambulatorio Malattie Infettive – scala C – piano 6°

Dermatologia Ambulatorio Malattie Sessualmente Trasmesse – Ambulatorio 58 – Piastra Servizi

▶ Ser.T- Via Brunelli, 540

FORLI’

▶ Ospedale “Morgagni-Pierantoni”- Via Carlo Forlanini, 34 – Vecchiazzano

Ambulatorio Malattie Infettive – piano PS-1 – Piastra 1

▶ Ser.T- Via Orto del Fuoco, 10

RIMINI

▶ Ospedale “Infermi”- Via Settembrini,2

Ambulatorio Malattie Infettive – Padiglione Flaminio – piano terra

▶ Ser.T- Ospedale Ser.T – Via Ovidio

RICCIONE

▶ Ser.T- Via Sardegna, 9

Quaranta milioni i morti totali finora causati dall’HIV e circa 38 milioni le persone che convivono con l’infezione da HIV. Grazie alla sempre maggior diffusione della terapia specifica per l’HIV, che consente di ridurre sostanzialmente la trasmissione, negli ultimi anni vi è una costante riduzione delle nuove infezioni da HIV e dei decessi causati dall’AIDS.

Per la lotta all’AIDS, in Emilia-Romagna è attiva una rete di servizi di prevenzione e assistenza. Un telefono verde permette la prenotazione, in forma anonima e gratuita, del test HIV in tutta la regione. Un sito internet specifico assicura consulenze on line da parte di esperti. Sia il telefono verde che il sito offrono informazioni generali sull’AIDS, sull’HIV, sulle Infezioni sessualmente trasmesse (IST), consigli e consulenze individuali sui comportamenti corretti e sul rischio AIDS, informazioni sulla rete dei servizi per l’AIDS attivi in Emilia-Romagna, informazioni sul test HIV.

IL TELEFONO VERDE AIDS 800 856080

La telefonata è gratuita per chi chiama dai cellulari e anche dai telefoni fissi dell’Emilia-Romagna. Gli operatori rispondono dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 18. Il lunedì anche dalle 9 alle 12. Tramite il numero verde 800 856080 si può prenotare il test HIV in tutta l’Emilia-Romagna, in forma anonima e gratuita. 24 ore su 24 è attivo un sistema automatico di risposta, che dà informazioni di carattere generale su AIDS, HIV, Centri di riferimento nei quali è possibile effettuare il test.

IL SITO REGIONALE HELPAIDS

Il sito web è gestito da medici, psicologi, ginecologi, consulenti in sessuologia, infettivologi, giornalisti e volontari. La sezione “Chiedi all’esperto” offre la possibilità di porre in forma anonima domande a questi professionisti e di ricevere risposte personalizzate e approfondite, on line o via email. E’ consultabile un ampio archivio delle domande poste agli esperti e delle relative risposte già date. Nel sito sono elencati e mappati i Servizi e i Centri che in Emilia-Romagna offrono l’opportunità di effettuare il test HIV in modo anonimo e gratuito. Sono indicati indirizzi, orari e modalità di accesso

LA RETE DEI SERVIZI PER PREVENZIONE E ASSISTENZA AIDS

Per la consulenza e la prevenzione: Spazi giovani e Spazi per le donne immigrate e loro bambini dei Consultori familiari, Dipartimenti sanità pubblica, Servizi per le tossicodipendenze (Sert), Centri prelievo HIV, Ambulatori per le malattie a trasmissione sessuale. Per la cura delle persone sieropositive o che hanno sviluppato l’AIDS: Unità ospedaliere di malattie infettive, Unità ospedaliere pediatriche di riferimento per tutta la Regione, Day hospital, Assistenza domiciliare, Case alloggio, Centri diurni.

Per saperne di più

http://www.helpaids.it/