Torna la Special Cup a Montecchio

Dopo due edizioni rinviate per via delle difficoltà legate alla pandemia, torna a Montecchio la San Marino Special Cup – organizzata in collaborazione da Federcalcio, Federazione Sammarinese Sport Speciali e Special Olympics San Marino.

La competizione di calcio a cinque, quest’anno coinvolgente formazioni integralmente composte da atleti Special Olympics, tornerà a colorare il Centro Federale di Fonte dell’Ovo con una carica di energia e divertimento decisamente fuori dal comune. Si conferma la tradizione di forte richiamo sull’intero territorio nazionale italiano, con nove squadre provenienti da diverse regioni per sfidare il team sammarinese. Nella fattispecie, sono iscritte al torneo: Rimini Calcio, ASD Albano Primavera, ASD Sport”in” Veneto, Associazione Fuorigioco ODV, Insuperabili Genova, Polisportiva Olimpia, Empoli FS – Integra Sport, Sportinsieme Castellarano, ASD Calcio Veneto.

La competizione rientra a pieno titolo nel novero delle attività collegate ai progetti di responsabilità sociale della FSGC.

La manifestazione che, come si può intuire, ha una portata ben più ampia della mera competizione sportiva coinvolgerà anche le massime istituzioni sammarinesi: gli Ecc.ssimi Capitani Reggenti S.E. Oscar Mina e S.E. Paolo Rondelli pranzeranno infatti insieme ai ragazzi ed ai vertici della Federcalcio di San Marino, condividendo un momento conviviale con tutti gli atleti provenienti dalle diverse zone d’Italia e San Marino.

Ricco il programma di competizioni, che svilupperà nella mattinata e nel pomeriggio di sabato la fase di qualificazione (a partire dalle 9:30 e fino alle 18:30, con un break per il pranzo con gli illustri ospiti). Demandato invece alla mattinata di domenica il tabellone delle fasi finali, da cui emergerà il club vincente.

